Владимир Крикунов: «В СКА отлично выстроена клубная вертикаль. Кубок Харламова это полностью подтверждает. Все команды играют по одной системе»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ МХЛ Герман Титов СКА-1946 Кубок Харламова Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Крикунов считает, что в СКА выстроена клубная вертикаль.

«СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, победив «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.

«Я уже неоднократно говорил, что в СКА отлично выстроена клубная вертикаль.

Завоевание Кубка Харламова это полностью подтверждает. Все команды вертикали играют по одной системе.

Создание в Красногорске команды «Академия СКА-Юниор» и ее выступление в МХЛ – абсолютно правильное решение руководства клуба.

Нынешний главный тренер «СКА-1946» Герман Титов, который привел команду к кубку, и форвард Никита Сураев весь сезон провели в команде из Красногорска. Сураев был лидером, лучшим бомбардиром.

Смена наставника по ходу плей-офф встряхнула команду, и Герман Титов своей работой и результатом доказал свой высокий уровень», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

2 комментария
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Видишь систему-нет,и я нет,а она есть.
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Отличная вертикаль,это видимо когда ты видишь продукт на вводе, в данном случае молодежь, и не выдишь на выходе ,то есть в основе СКА.Это что ли вертикаль? Вертикаль чего?вертикаль падения?
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