Владимир Крикунов: «В СКА отлично выстроена клубная вертикаль. Кубок Харламова это полностью подтверждает. Все команды играют по одной системе»

Владимир Крикунов считает, что в СКА выстроена клубная вертикаль.

«СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, победив «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.

«Я уже неоднократно говорил, что в СКА отлично выстроена клубная вертикаль.

Завоевание Кубка Харламова это полностью подтверждает. Все команды вертикали играют по одной системе.

Создание в Красногорске команды «Академия СКА-Юниор» и ее выступление в – абсолютно правильное решение руководства клуба.

Нынешний главный тренер « » , который привел команду к кубку, и форвард Никита Сураев весь сезон провели в команде из Красногорска. Сураев был лидером, лучшим бомбардиром.

Смена наставника по ходу плей-офф встряхнула команду, и Герман Титов своей работой и результатом доказал свой высокий уровень», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.