Владимир Крикунов: «В СКА отлично выстроена клубная вертикаль. Кубок Харламова это полностью подтверждает. Все команды играют по одной системе»
Владимир Крикунов считает, что в СКА выстроена клубная вертикаль.
«СКА-1946» выиграл Кубок Харламова, победив «Локо» со счетом 4-1 в финальной серии.
«Я уже неоднократно говорил, что в СКА отлично выстроена клубная вертикаль.
Завоевание Кубка Харламова это полностью подтверждает. Все команды вертикали играют по одной системе.
Создание в Красногорске команды «Академия СКА-Юниор» и ее выступление в МХЛ – абсолютно правильное решение руководства клуба.
Нынешний главный тренер «СКА-1946» Герман Титов, который привел команду к кубку, и форвард Никита Сураев весь сезон провели в команде из Красногорска. Сураев был лидером, лучшим бомбардиром.
Смена наставника по ходу плей-офф встряхнула команду, и Герман Титов своей работой и результатом доказал свой высокий уровень», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.