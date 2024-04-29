Самонов о вылете «Салавата» из плей-офф: «Не стыдно было после 6-й игры смотреть на ребят – равнодушных не нашлось. Дня 2-3 понадобилось, чтобы все переварить»
Александр Самонов рассказал о переживаниях после вылета из Кубка Гагарина.
«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в первом раунде завершившегося Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.
28-летний голкипер провел все шесть матчей, несмотря на травму колена.
– Проиграть решающий матч с 2:0 – это, должно быть, очень больно?
– Да, довольно неприятно.
– Тем более когда «Салават» многие считали фаворитом не только в серии, а на Кубок Гагарина.
– Да, у нас хороший подбор игроков. Неприятно так рано заканчивать.
– Быстро отошли?
– Да, негатив, неприятно, но это опыт. Дня два-три понадобилось, чтобы все это переварить, потом более детально обсудить, что сделали правильно, что неправильно.
Но равнодушных не было, мне не стыдно было в раздевалке после шестого матча смотреть на ребят.
Мы старались, бились, но в этом году вот так, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.