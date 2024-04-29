Глотов о «России 25»: «Мы все приехали в сборную. Это говорит о том, что мы – патриоты»

Василий Глотов считает патриотами хоккеистов сборной «России 25».

Нападающий назначен капитаном сборной «России 25» в преддверии матчей против Казахстана и Беларуси.

– Меня вызвали в раздевалку после тренировки.

Там уже тренерский штаб объявил, что я буду капитаном, и то, что у меня будет ряд ассистентов.

Проставления пока еще не было, но посмотрим, зависит от того, как будем играть.

– Роман Борисович Ротенберг сказал, что в сборной играют патриоты.

– Мы все приехали в сборную, это уже говорит о том, что мы – патриоты, – сказал нападающий сборной «России 25» и СКА Василий Глотов.