Ротенберг о «России 25»: «Важно победить каждого участника ЧМ и доказать, что мы заслуживаем выступать там. Видим низкие рейтинги финала КХЛ. Сборная всегда выше любого клуба»

Роман Ротенберг заявил о низких рейтингах финала Кубка Гагарина.

В мае сборная «России 25» проведет турне, сыграв матчи против команд Казахстана и Беларуси.

«Для нас важна игра против сборной Казахстана, которая готовится к чемпионату мира. Это будет очень серьезный матч.

У них мотивация, а нам важно победить каждого участника чемпионата мира и доказать игрой, что мы именно игрой заслуживаем выступать на мировом первенстве.

Именно игрой – мы не говорим про политику. Мы должны доказывать игрой. Наш хоккей прописан в нашем культурном коде – игра с шайбой, много ярких моментов.

Мы хотим своей игрой доказать, ребята хотят играть, показать яркий хоккей, чтобы как можно больше зрителей было у телевизионных экранов.

Хотим рекорды установить по рейтингам в хоккее. То, что мы видели в КХЛ – рейтинги низкие финалов. Мы с этим не согласны.

Будут полные трибуны в каждом городе, как и в прошлом сезоне. На сборную России ходят полные трибуны – это самый главный показатель любви к сборной.

Сборная России всегда будет выше любого клуба. Институт сборных России развивается», – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера сборной России 25 Романа Ротенберга.