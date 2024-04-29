Ротенберг о «России 25»: «Важно победить каждого участника ЧМ и доказать, что мы заслуживаем выступать там. Видим низкие рейтинги финала КХЛ. Сборная всегда выше любого клуба»
Роман Ротенберг заявил о низких рейтингах финала Кубка Гагарина.
В мае сборная «России 25» проведет турне, сыграв матчи против команд Казахстана и Беларуси.
«Для нас важна игра против сборной Казахстана, которая готовится к чемпионату мира. Это будет очень серьезный матч.
У них мотивация, а нам важно победить каждого участника чемпионата мира и доказать игрой, что мы именно игрой заслуживаем выступать на мировом первенстве.
Именно игрой – мы не говорим про политику. Мы должны доказывать игрой. Наш хоккей прописан в нашем культурном коде – игра с шайбой, много ярких моментов.
Мы хотим своей игрой доказать, ребята хотят играть, показать яркий хоккей, чтобы как можно больше зрителей было у телевизионных экранов.
Хотим рекорды установить по рейтингам в хоккее. То, что мы видели в КХЛ – рейтинги низкие финалов. Мы с этим не согласны.
Будут полные трибуны в каждом городе, как и в прошлом сезоне. На сборную России ходят полные трибуны – это самый главный показатель любви к сборной.
Сборная России всегда будет выше любого клуба. Институт сборных России развивается», – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера сборной России 25 Романа Ротенберга.
Скажи кто нибудь такое 15лет назад, отправили бы в психдиспансер .
Это если она будет сборная России, а не сборная питерских команд!!! Ну и без тебя во главе!!!
Что ж ждем рейтинги матчей сборных под шашлычок должен залететь😏