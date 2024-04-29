Ротенберг о «России 25»: «Важно победить каждого участника ЧМ и доказать, что мы заслуживаем выступать там. Видим низкие рейтинги финала КХЛ. Сборная всегда выше любого клуба»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил о низких рейтингах финала Кубка Гагарина.

В мае сборная «России 25» проведет турне, сыграв матчи против команд Казахстана и Беларуси.

«Для нас важна игра против сборной Казахстана, которая готовится к чемпионату мира. Это будет очень серьезный матч.

У них мотивация, а нам важно победить каждого участника чемпионата мира и доказать игрой, что мы именно игрой заслуживаем выступать на мировом первенстве.

Именно игрой – мы не говорим про политику. Мы должны доказывать игрой. Наш хоккей прописан в нашем культурном коде – игра с шайбой, много ярких моментов.

Мы хотим своей игрой доказать, ребята хотят играть, показать яркий хоккей, чтобы как можно больше зрителей было у телевизионных экранов.

Хотим рекорды установить по рейтингам в хоккее. То, что мы видели в КХЛ – рейтинги низкие финалов. Мы с этим не согласны.

Будут полные трибуны в каждом городе, как и в прошлом сезоне. На сборную России ходят полные трибуны – это самый главный показатель любви к сборной.

Сборная России всегда будет выше любого клуба. Институт сборных России развивается», – передает корреспондент Sports Александра Лихачева слова главного тренера сборной России 25 Романа Ротенберга.

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Политрук тот ещё.
+20
0
+20
у кхл низкие рейтинги. фиксируем информацию.
+17
0
+17
Казахстан готовится к ЧМ, у них мотивация, а нашей сборной на любом уровне важно выиграть просто.

Скажи кто нибудь такое 15лет назад, отправили бы в психдиспансер .
+11
0
+11
А был бы в финале Роман и Ске то рейтинги 146% были бы.
+9
0
+9
«….Сборная России всегда будет выше любого клуба. …»
Это если она будет сборная России, а не сборная питерских команд!!! Ну и без тебя во главе!!!
+6
0
+6
О, мы теперь доказывем, что входим в ТОП-16 мирового хоккея.
+4
0
+4
И ведь его не тестируют на наркотики. Человек-соль...
+4
0
+4
Какой же он сказочный .... Можно его в поп ММА вызвать ? Вообще у жизни ни разу не дрался я . Но пару раз за всех болельщиков попасть смогу
+4
-1
+3
Ну что он несет,словесный помет
+3
0
+3
У меня ощущение, что Борисович добровольно решил исполнить роль главного шута росспорта и прекрасно следует этой стратегии
+3
0
+3
Перстень будет за победу над Казахстаном?
+2
0
+2
Одни рекорды в голове, как корова-рекордистка в совхозе, остальные сдохли.
+2
0
+2
поехавший
+2
0
+2
А как он собирается победить всех участников чемпионата мира, разве в нынешних реалиях кроме Белоруссии и Казахстана с нами кто-нибудь будет играть?
+2
0
+2
Рома человек рекорд.
+1
0
+1
На сайте что-то много Ротенберга. 140 млн. + новые территории все ждут когда он что-нибудь скажет. Прибыль прибылью, но рамки должны же быть.
+1
0
+1
Вот так у спорта номер один, любимой игры вошьдя низкие рейтинги и это при перекрестном плей-офф.
Что ж ждем рейтинги матчей сборных под шашлычок должен залететь😏
0
0
0
Этой ромке лучше молчать, но тогда он задохнется, хотя это тоже неплохо. В первую очередь для ска.
0
0
0
Он хочет сказать,что если бы был в финале ска то рейтинги зашкаливал бы. Как его это прижигает то ,почти в каждом интервью об этом говорит
0
0
0
Ответ Роман Сафетдинов
Какой же он сказочный .... Можно его в поп ММА вызвать ? Вообще у жизни ни разу не дрался я . Но пару раз за всех болельщиков попасть смогу
Многие бы хотели по холеной морде попасть
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий