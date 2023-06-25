Пашков о селекции СКА: «Дуэт Толчинский – Грицюк – один из самых скоростных и эффектных в КХЛ. Эти бегунки – в стиле команды, как и Лайпсик»
Александр Пашков считает, что приобретения СКА на рынке соответствуют клубному стилю.
– Каких новичков СКА отметите?
– Дуэт Толчинский – Грицюк, если он сконцентрирован на хоккее, по меркам КХЛ – один из самых скоростных и эффектных. Эти бегунки – в стиле нынешнего СКА.
Можно строить новое лидерское звено вокруг Кадейкина. В прошлом сезоне в некоторых матчах за Уфу и за сборную этот центрфорвард выходил на новый уровень. Будет интересно посмотреть, удастся ли ему его закрепить в Санкт-Петербурге.
Наконец, не стал бы сбрасывать со счетов форварда Лайпсика. Этот легионер – со своим лицом, пронырливый, быстрый. Это опять стиль СКА, – сказал олимпийский чемпион.
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