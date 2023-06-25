Пашков о селекции СКА: «Дуэт Толчинский – Грицюк – один из самых скоростных и эффектных в КХЛ. Эти бегунки – в стиле команды, как и Лайпсик»

Теги СКА КХЛ Александр Пашков Александр Кадейкин Сергей Толчинский Брендан Лайпсик Арсений Грицюк Хоккей

Александр Пашков считает, что приобретения СКА на рынке соответствуют клубному стилю.

– Каких новичков СКА отметите?

– Дуэт Толчинский – Грицюк, если он сконцентрирован на хоккее, по меркам КХЛ – один из самых скоростных и эффектных. Эти бегунки – в стиле нынешнего СКА.

Можно строить новое лидерское звено вокруг Кадейкина. В прошлом сезоне в некоторых матчах за Уфу и за сборную этот центрфорвард выходил на новый уровень. Будет интересно посмотреть, удастся ли ему его закрепить в Санкт-Петербурге.

Наконец, не стал бы сбрасывать со счетов форварда Лайпсика. Этот легионер – со своим лицом, пронырливый, быстрый. Это опять стиль СКА, – сказал олимпийский чемпион. 

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3 комментария

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tolchainov
Вопрос не в селекции, а в тренерских способностях Ротенберга. Можно хоть сборную мира ему собрать, но результата не будет. Тщеславие ни к чему хорошему обычно не приводит.
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Nikolay_exp
Если бы не цыганье то не отдали бы мы Толчи и Грица, тут политический момент, цыганье Шарипзянова в стукачесиве обвинял а сам то ротану жаловался
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