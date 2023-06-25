Пашков о селекции СКА: «Дуэт Толчинский – Грицюк – один из самых скоростных и эффектных в КХЛ. Эти бегунки – в стиле команды, как и Лайпсик»

Александр Пашков считает, что приобретения СКА на рынке соответствуют клубному стилю.

– Каких новичков СКА отметите?

– Дуэт Толчинский – , если он сконцентрирован на хоккее, по меркам – один из самых скоростных и эффектных. Эти бегунки – в стиле нынешнего СКА.

Можно строить новое лидерское звено вокруг . В прошлом сезоне в некоторых матчах за Уфу и за сборную этот центрфорвард выходил на новый уровень. Будет интересно посмотреть, удастся ли ему его закрепить в Санкт-Петербурге.

Наконец, не стал бы сбрасывать со счетов форварда . Этот легионер – со своим лицом, пронырливый, быстрый. Это опять стиль , – сказал олимпийский чемпион.