Бобровский, Демко и Хеллибак – финалисты на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Теги рейтинги Флорида Ванкувер Сергей Бобровский НХЛ Виннипег Тэтчер Демко Коннор Хеллибак Хоккей

Сергей Бобровский вошел в число финалистов на приз лучшему голкиперу сезона НХЛ.

Лига объявила окончательный список претендентов на победу в номинации «Везина Трофи» – приз, вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

В число финалистов попали Сергей БобровскийФлорида»), Тэтчер ДемкоВанкувер») и Коннор ХеллибакВиннипег»).

Они получили больше всех голосов генеральных менеджеров клубов. Голосование состоялось после завершения регулярного чемпионата НХЛ.

В прошедшей регулярке Бобровский провел 58 матчей, одержал 36 побед, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 91,5% бросков. Голкипер сыграл шесть игр на ноль. Россиянин попал в список номинантов в 3-й раз, ранее он дважды выиграл «Везину Трофи».

Демко провел 51 матч, одержал 35 побед, пропуская в среднем 2,45 шайбы и отражая 91,7% бросков. Вратарь записал на свой счет пять игр на ноль. Тэтчер впервые номинирован на «Везину Трофи».

Хеллибак сыграл 60 матчей, одержал 37 побед, пропуская в среднем 2,39 шайбы и отражая 92,1% бросков. Голкипер сделал пять шатаутов. Хеллибак ранее один раз выиграл «Везину Трофи» и еще дважды был номинирован как финалист.

25 комментариев
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Если Хеллибак и сейчас не получит Везину - я вообще не понимаю, что ещё он должен сделать
+28
-9
+19
Ответ Юрий Безуглый
Если Хеллибак и сейчас не получит Везину - я вообще не понимаю, что ещё он должен сделать
Получит 100%
+18
-3
+15
Серега вернулся. Пару лет назад вряд ли кто то мог подумать что снова будет среди наменантов на Везину.
+18
-5
+13
Хеллибак заслужил своей игрой. Должен получить Везину.
+12
-3
+9
Ответ Юрий Безуглый
Если Хеллибак и сейчас не получит Везину - я вообще не понимаю, что ещё он должен сделать
Так написал будто у Хеллибака в карьеры ещё нет Везины. Хотя он её выигрывал уже в 2020
+8
0
+8
Ответ Кефтеме
100% отдадут Демко , потому что у него его нету. Как с Хартом Маккиннона может быть будет, который не получал его
Это так не работает. Хеллибак заберёт.
+8
-2
+6
Ответ Юрий Безуглый
Если Хеллибак и сейчас не получит Везину - я вообще не понимаю, что ещё он должен сделать
Тоже думаю получит. А в следующий сезон если Демко продолжит в том же духе, он будет главным претендентом. ИМХО
+6
-2
+4
Ответ Юрий Безуглый
Если Хеллибак и сейчас не получит Везину - я вообще не понимаю, что ещё он должен сделать
он уже получал, чего такого то
+5
-1
+4
Ответ Booligan
Комментарий скрыт
Награды за РЕГУЛЯРКУ не имеют никакого отношения к игре в ПЛЕЙ-ОФФ!
+6
-3
+3
Ответ t0ni12
Это так не работает. Хеллибак заберёт.
Ну и 3-й сценарий для равновесия.

Голоса западников разделят Демко и Хелл, восточные выберут Бобровского и... выведут его на 1е место ))
+4
-1
+3
Очень рад за Боба, но тут объективно Хеллибак должен забирать
+3
-1
+2
Хеллибак выиграет с вероятностью так в 90%. Интересно тут только кто второй будет по голосам, приведённая стата у Бобра и Демко считай абсолютно идентична
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Ответ Booligan
Да я не тупой. Он как вратарь мне не нравится, у него брака много. Демко и Бобровский круче. Пеги в антихоккей играют вот и так мало шайб было пропущено, но хорошо, что их вынесут скоро
Мне интересно, а когда Бобровский пару везин в защитном коламбусе взял, то он тоже был неприятен? Или когда Флорида была не очень в защите, а он был самым критикуемым вратарем лиги?
+2
0
+2
Канадцев в списке нет. Они у них федеральная программа подготовки центральных.
+2
0
+2
Ответ Юрий Безуглый
Награды за РЕГУЛЯРКУ не имеют никакого отношения к игре в ПЛЕЙ-ОФФ!
Да я не тупой. Он как вратарь мне не нравится, у него брака много. Демко и Бобровский круче. Пеги в антихоккей играют вот и так мало шайб было пропущено, но хорошо, что их вынесут скоро
+4
-3
+1
Все молодцы!
+1
0
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Ответ upuckuH
Канадцев в списке нет. Они у них федеральная программа подготовки центральных.
У них несколько молодых перспективных. Скинер тот же может стать топом.
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Потом Кучеров, поплывший от двух банок пива, скажет: "Кому это там Везину дали, как его там фамилия? Васи самый лучший."
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Ну так-то в сравнении Бобровского и Халибака, то у Бобровского процент пропущенных меньше и больше сухих матчей на ноль и только по отраженным броскам чуть уступает, а по победам это больше командный показатель, но Бобровский провел на два матча меньше и вполне возможно был бы впереди, так же Бобровский чуть проиграл за самого мало пропускающего, поэтому в общей сложности считаю, что по честному Бобровский должен забирать Визину.
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Как правило на статистику смотрят. У Хеллибака она получше.
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Ответ Юрий Безуглый
Если Хеллибак и сейчас не получит Везину - я вообще не понимаю, что ещё он должен сделать
Ну Демко тоже хорош был
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Ответ Konstantin PaZITIFFF
Тоже думаю получит. А в следующий сезон если Демко продолжит в том же духе, он будет главным претендентом. ИМХО
Про Сорокина так же говорили в прошлом сезоне.
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Ответ Юрий Безуглый
Если Хеллибак и сейчас не получит Везину - я вообще не понимаю, что ещё он должен сделать
Написано, что он уже получал Везину
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