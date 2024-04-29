Бобровский, Демко и Хеллибак – финалисты на приз лучшему вратарю сезона НХЛ
Сергей Бобровский вошел в число финалистов на приз лучшему голкиперу сезона НХЛ.
Лига объявила окончательный список претендентов на победу в номинации «Везина Трофи» – приз, вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.
В число финалистов попали Сергей Бобровский («Флорида»), Тэтчер Демко («Ванкувер») и Коннор Хеллибак («Виннипег»).
Они получили больше всех голосов генеральных менеджеров клубов. Голосование состоялось после завершения регулярного чемпионата НХЛ.
В прошедшей регулярке Бобровский провел 58 матчей, одержал 36 побед, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 91,5% бросков. Голкипер сыграл шесть игр на ноль. Россиянин попал в список номинантов в 3-й раз, ранее он дважды выиграл «Везину Трофи».
Демко провел 51 матч, одержал 35 побед, пропуская в среднем 2,45 шайбы и отражая 91,7% бросков. Вратарь записал на свой счет пять игр на ноль. Тэтчер впервые номинирован на «Везину Трофи».
Хеллибак сыграл 60 матчей, одержал 37 побед, пропуская в среднем 2,39 шайбы и отражая 92,1% бросков. Голкипер сделал пять шатаутов. Хеллибак ранее один раз выиграл «Везину Трофи» и еще дважды был номинирован как финалист.
Голоса западников разделят Демко и Хелл, восточные выберут Бобровского и... выведут его на 1е место ))