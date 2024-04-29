Глотов о вылете СКА: «Когда тебя нокаутировали, нужно побыть на земле и понять, почему пропустил удар, а не сразу подниматься. Вместе полежали внизу. Если таков путь к победе – мы заплатим любую цену»

Теги СКА Автомобилист Сборная России по хоккею с шайбой КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Василий Глотов сборная России U25 Хоккей

Василий Глотов вспомнил о своих ощущениях после вылета СКА в плей-офф КХЛ.

СКА проиграл в серии с «Автомобилистом» (1-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Конечно, удалось восстановиться после вылета из плей-офф, уже соскучились по хоккею. Какое-то время ушло на то, чтобы осознать поражение.

Знаете, в боксе так иногда говорят, что, когда тебя нокаутировали, нужно побыть на земле и понять, почему ты пропустил удар и там оказался, а не сразу подниматься. У нас в команде была такая же ситуация. Мы вместе полежали внизу, это очень неприятно. Но нашли моменты, над которыми будем работать, чтобы двигаться вперед.

Без этих поражений мы не пройдем дальше, значит, у нас такой путь. Как я уже раньше говорил, во всех видах спорта какие-то команды проходили через тяжелые поражения, проигрывали не один год, но если таков путь к победе, то мы заплатим любую цену. У нас есть одна задача, и мы будем двигаться вперед», – сказал нападающий СКА и капитан сборной «России 25» Василий Глотов.

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10 комментариев
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Очевидно Р-800 шмалью поделился.
Иначе как объяснить, что все клубы адекватны и только с Петербурга не прекращается отборный бред
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+7
Василий все было нормально продолжайте и дальше так, всю страну порадовали 👏а еще большее спасибо Автомобилисту🤙
+7
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+5
Ответ Al Al
Очевидно Р-800 шмалью поделился. Иначе как объяснить, что все клубы адекватны и только с Петербурга не прекращается отборный бред
Остальные клубы заняты анализом и разбором неудач, либо празднованием успеха. В СКА как мы знаем особо некому этим заниматься, там мозги нужны
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Не переживайте вы так. С таким тренером это не последний вылет.
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Просто шрам на всю жизннь не иначе.
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Слаб на голову.
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Скоро новый сезон начнется, а они все про свой вылет.
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Ну, он же про нокдаун говорит? Когда нокаут, там сразу и не встанешь - хочешь или нет.
Вот, иногда придумаешь крутой афоризм, но незнание матчасти превращает его в чушь.
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У Готова фамилия такая говорящая...
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Что там лежит? Темно.
Может, это доска?
Возможно, это говно
Или команда "СКА".
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