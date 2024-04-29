Глотов о вылете СКА: «Когда тебя нокаутировали, нужно побыть на земле и понять, почему пропустил удар, а не сразу подниматься. Вместе полежали внизу. Если таков путь к победе – мы заплатим любую цену»

Василий Глотов вспомнил о своих ощущениях после вылета СКА в плей-офф КХЛ.

СКА проиграл в серии с « » (1-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Конечно, удалось восстановиться после вылета из плей-офф, уже соскучились по хоккею. Какое-то время ушло на то, чтобы осознать поражение.

Знаете, в боксе так иногда говорят, что, когда тебя нокаутировали, нужно побыть на земле и понять, почему ты пропустил удар и там оказался, а не сразу подниматься. У нас в команде была такая же ситуация. Мы вместе полежали внизу, это очень неприятно. Но нашли моменты, над которыми будем работать, чтобы двигаться вперед.

Без этих поражений мы не пройдем дальше, значит, у нас такой путь. Как я уже раньше говорил, во всех видах спорта какие-то команды проходили через тяжелые поражения, проигрывали не один год, но если таков путь к победе, то мы заплатим любую цену. У нас есть одна задача, и мы будем двигаться вперед», – сказал нападающий и капитан сборной «России 25» .