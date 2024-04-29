Владислав Третьяк: «Кучеров – легендарный хоккеист. Помню его по ЧМ. Он как Харламов – может забить и отдать. Это большое качество великого игрока»

Теги ФХР Тампа-Бэй Владислав Третьяк НХЛ Валерий Харламов Никита Кучеров Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк назвал Никиту Кучерова легендарным хоккеистом.

В этом сезоне российский нападающий набрал 144 (44+100) очка в регулярном чемпионате НХЛ. Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром турнира и второй раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи».

«Никита – легендарный хоккеист. На протяжении многих сезонов он показывает стабильную игру. Мне очень нравится его игра.

Никита играет неординарно. Помню его еще по выступлениям на чемпионате мира.

Когда Кучеров в форме и играет с желанием, он творит потрясающие вещи на площадке.

А самое главное – Никита не жадный.

Он как Харламов – может забить сам, а может и отдать передачу. Это большое качество великого игрока», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

5 комментариев
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Владик всегда найдёт способ примазаться к славе других успешных людей. Отличный был вратарь, но настоящая мерзость как чиновник.
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Очень надеюсь что Кучерову насрать на мне этого сбрендившего деда
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Забил бы Владику без броска Куч?
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Не лезьте к Кучерову, Владислав. Не надо.
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