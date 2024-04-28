Ванкувер – Нэшвилл где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 1 мая
В среду, 1 мая, сыграют Ванкувер и Нэшвилл в пятом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ванкувер – Нэшвилл
- Начало матча запланировано на 05:00 по московскому времени.
Последние матчи Ванкувер
- Нэшвилл – Ванкувер : 3 – 4
- Нэшвилл – Ванкувер : 1 – 2
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 4
- Ванкувер – Нэшвилл : 4 – 2
- Виннипег – Ванкувер : 4 – 2
Последние матчи Нэшвилл
- Нэшвилл – Ванкувер : 3 – 4
- Нэшвилл – Ванкувер : 1 – 2
- Ванкувер – Нэшвилл : 1 – 4
- Ванкувер – Нэшвилл : 4 – 2
- Питтсбург – Нэшвилл : 4 – 2
Прогноз на пятый матч Ванкувер – Нэшвилл
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