Защитник «Металлурга» Хабаров: «Разин всегда защищает парней. За него хочется биться»

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Макар Хабаров поделился мнением об Андрее Разине.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финале «Локомотив» со счетом 4-0 в серии. 

24-летний Хабаров провел 23 матча в плей‑офф и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате у защитника 16 (3+13) очков за 53 матча при показателе полезности «+17».

– По ходу плей‑офф вы подвергались критике со стороны прессы. Говорили, что вы стали играть менее ярко, используете простые решения. Разин вас защищал на пресс‑конференциях. Чувствовали его поддержку?

– Конечно! Андрей Владимирович всегда защищает парней. За него хочется биться. Мы не обращаем внимания на какую‑то критику, а просто выходим делать на лед то, что нам говорят.

Конечно, я мог играть по‑другому, пытаться обострять. Но есть установка тренера, в плей‑офф за каждую ошибку наказывают.

Я просто делал то, что просил меня Андрей Владимирович, – сказал защитник «Металлурга» Макар Хабаров.

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Разин просто лучший! Красава
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