Хэкстол отправлен в отставку с поста тренера «Сиэтла» – клуб впервые уволил тренера. Команда не вышла в плей-офф в этом сезоне

Теги НХЛ отставки Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

Дэйв Хэкстол отправлен в отставку с поста главного тренера «Сиэтла».

«Кракен» уволил специалиста после того, как команда не вышла в плей-офф в этом сезоне, заняв 12-е место в таблице Западной конференции.

«Сиэтл» впервые в истории уволил главного тренера. Дэйв Хэкстол – первый главный тренер в истории клуба, который дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/22.

Под руководством специалиста команда провела три сезона: два непопадания в плей-офф и один проход во второй раунд Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне «Сиэтл» прошел «Колорадо» (4-2 в серии) в первом раунде, но уступил «Далласу» (3-4) во втором. По итогам того сезона Хэкстол вошел в число финалистов на приз лучшему тренеру чемпионата НХЛ.

4 комментария
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Хэкстол, конечно, персонаж неоднозначный, но Сиэтл наиграл ровно на силу своего состава. В прошлом году был явно оверперфоманс.
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Ромка свободен.
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Трудно ожидать регулярных выходов в плов с таким составом. Понабрали сброд и хотели сразу повторить сказку Вегаса.
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Ответ Serge Vendino
Трудно ожидать регулярных выходов в плов с таким составом. Понабрали сброд и хотели сразу повторить сказку Вегаса.
Два вегаса на западе, был бы перебор по читакам)
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