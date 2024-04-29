Хэкстол отправлен в отставку с поста тренера «Сиэтла» – клуб впервые уволил тренера. Команда не вышла в плей-офф в этом сезоне

Дэйв Хэкстол отправлен в отставку с поста главного тренера «Сиэтла».

«Кракен» уволил специалиста после того, как команда не вышла в плей-офф в этом сезоне, заняв 12-е место в таблице Западной конференции.

« » впервые в истории уволил главного тренера. Дэйв Хэкстол – первый главный тренер в истории клуба, который дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/22.

Под руководством специалиста команда провела три сезона: два непопадания в плей-офф и один проход во второй раунд Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне «Сиэтл» прошел «Колорадо» (4-2 в серии) в первом раунде, но уступил «Далласу» (3-4) во втором. По итогам того сезона Хэкстол вошел в число финалистов на приз лучшему тренеру чемпионата .