Рашевский о «России 25»: «Казахстан и Беларусь не уступают Канаде или Финляндии в некоторых моментах. Будем отталкиваться от системы»

Дмитрий Рашевский считает, что команды Казахстана и Беларуси не уступают Канаде.

Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне. Первый матч – 2 мая в Астане против Казахстана.

«Что сборная Беларуси, что сборная Казахстана – очень хорошие команды.

Мы будем отталкиваться от своей системы, своей игры, добывать победы для наших болельщиков.

В некоторых моментах эти сборные ничем не уступают Канаде или Финляндии, потому что хоккей сейчас стремительно развивается и разницы большой нет.

В будущем, когда вернемся на международные площадки, мы будем понимать и как играть, и против кого играть», – сказал нападающий сборной России 25 и «Динамо» Дмитрий Рашевский.