Рашевский о «России 25»: «Казахстан и Беларусь не уступают Канаде или Финляндии в некоторых моментах. Будем отталкиваться от системы»
Дмитрий Рашевский считает, что команды Казахстана и Беларуси не уступают Канаде.
Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне. Первый матч – 2 мая в Астане против Казахстана.
«Что сборная Беларуси, что сборная Казахстана – очень хорошие команды.
Мы будем отталкиваться от своей системы, своей игры, добывать победы для наших болельщиков.
В некоторых моментах эти сборные ничем не уступают Канаде или Финляндии, потому что хоккей сейчас стремительно развивается и разницы большой нет.
В будущем, когда вернемся на международные площадки, мы будем понимать и как играть, и против кого играть», – сказал нападающий сборной России 25 и «Динамо» Дмитрий Рашевский.
Какой же сюр...
Вспорхнул и — полетел за тридевять полей".
И.А.Крылов
Хоть бы в putin team записался , хотя там запись очереди до 2036 года ..