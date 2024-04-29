Рашевский о «России 25»: «Казахстан и Беларусь не уступают Канаде или Финляндии в некоторых моментах. Будем отталкиваться от системы»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Динамо Дмитрий Рашевский сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Рашевский считает, что команды Казахстана и Беларуси не уступают Канаде.

Сборная «России 25» проведет матчи против сборных Казахстана и Беларуси в рамках турне. Первый матч – 2 мая в Астане против Казахстана.

«Что сборная Беларуси, что сборная Казахстана – очень хорошие команды.

Мы будем отталкиваться от своей системы, своей игры, добывать победы для наших болельщиков.

В некоторых моментах эти сборные ничем не уступают Канаде или Финляндии, потому что хоккей сейчас стремительно развивается и разницы большой нет.

В будущем, когда вернемся на международные площадки, мы будем понимать и как играть, и против кого играть», – сказал нападающий сборной России 25 и «Динамо» Дмитрий Рашевский.

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В некоторых моментах - это в количестве игроков на площадке?
+77
0
+77
Не надо скромничать, они превосходят канадцев в почти во всем.
+35
0
+35
Такой молодой, а уже депутат
+34
0
+34
😂
Какой же сюр...
+25
0
+25
Ответ Сергей Сорока
В некоторых моментах - это в количестве игроков на площадке?
И количестве клюшек в руках у игроков☝️
+25
0
+25
смышлёный чел) понимает, как контракты выбиваются в Санкт-Петербурге)
+19
0
+19
Ну так в некоторых моментах и ОАЭ с КНДР не уступают сборным Беларуси и Казахстана. Позовите и их обязательно для повышения самооценки Ротенберга
+13
0
+13
Дрянь ваш Карузо! - А Вы его слышали? - Мне Рабинович напел.
+9
0
+9
Конурбай МакДевидбаев и Остонбек Мэтьюсаев подтверждают.
+8
0
+8
Скоро и команды из ДНР и ЛНР не будут канадцам уступать.Всё это будет очень скоро.
+6
0
+6
Этому больше не наливать.
+5
0
+5
Достаточно позорно
+2
0
+2
Что там с ними в сборной происходит какую-то дичь несут в интервью.
+2
0
+2
А таджиктские импрессионисты - лучшие в мире!
+1
0
+1
он всего лишь 23-летний пацан, умом не блещущий, что вы от него хотите
+1
0
+1
Как казах очень рад что не уступаем канадцам😀😀😀
+1
0
+1
Зиба не Жад. Финн не Казах
+1
0
+1
Его укусила Журова или Вяльбе?
+1
0
+1
"Услыша суд такой, мой бедный Соловей
Вспорхнул и — полетел за тридевять полей".
И.А.Крылов
+1
0
+1
Когда Роман Борисович укусил в раздевалке
+1
0
+1
По количеству побед сбоной25 даже превосходим этих канцеф
+1
0
+1
ротенбергу такие слова как мед в уши, как ссанина в глаза-все же греют его душу и поднимают его самооценку.так расточатся в комплиментах явным аутсайдерам мирового хоккея это надо быть до того лизоблюдом и недалеким человеком, желающим получить контракт от майкла оливера или как там его-йозе марино)
+1
0
+1
Хорошо, что большинство игроков сборной из СКА, у них и так уже мозги заколдованы, их не поменяешь пока они в системе, но других жалко, вот яркий пример...
+1
0
+1
" иногда лучше молчать, чем говорить" (с)
+1
0
+1
Система головного мозга
0
0
0
Как уже надоели с этой системой, ее работу наглядно СКА показал в Кубке Гагарина.
0
0
0
Что они там принимают в фхр?! Куда наркоконтроль смотрит???
0
0
0
Смешно
0
0
0
Рановато паренек оттолкнуся , в полёте к патриотической кормушке уже много ,,достойных людей зависело "
Хоть бы в putin team записался , хотя там запись очереди до 2036 года ..
0
0
0
Видимо, Ротенберг поцеловал прямо в губы Рашевского
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий