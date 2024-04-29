Кагарлицкий попрощался с «Ак Барсом»: «Казань стала для меня домом. Спасибо городу и болельщикам за огромное гостеприимство»

Дмитрий Кагарлицский покинул «Ак Барс».

Срок контракта 34-летнего игрока с клубом истекает 30 апреля. Новое соглашение подписано не будет.

«За последние три года Казань стала для меня и моей семьи еще одним домом, но хоккейная жизнь устроена так, что любой этап рано или поздно заканчивается.

Я хотел бы сказать спасибо этому городу за огромное гостеприимство и добрых людей, которых я тут встретил.

«Ак Барсу» – большое спасибо за шанс побороться за Кубок. Мы были близки…

Спасибо всем партнерам, тренерам, персоналу и руководству клуба. Для меня было честью защищать цвета «Ак Барса»!

Отдельное спасибо болельщикам! Вы всегда были рядом с командой и поддерживали нас в самых трудных ситуациях. Это дорогого стоит. Фан-сектор – вы просто лучшие!

До новых встреч на льду», – написал Дмитрий Кагарлицкий.

В регулярном чемпионате на его счету 25 (15+10) очков в 64 матчах. В плей-офф форвард принял участие только в 3 играх и не отметился набранными очками.