Светлаков подпишет долгосрочный контракт с «Трактором» («Чемпионат»)

Теги ЦСКА Трактор возможные переходы КХЛ Андрей Светлаков Чемпионат.com Хоккей

Андрей Светлаков переходит в «Трактор» из ЦСКА.

28-летний нападающий подпишет соглашение с уральской командой, об этом сообщил «Чемпионат».

Речь идет не об однолетнем контракте, а о более длительном соглашении, о чем уже есть общая договоренность между сторонами.

Форвард ранее покинул ЦСКА после истечения договора.

В нынешнем сезоне Андрей Светлаков набрал 29 (10+19) очков при полезности «плюс 21» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 17:39.

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