Светлаков подпишет долгосрочный контракт с «Трактором» («Чемпионат»)
Андрей Светлаков переходит в «Трактор» из ЦСКА.
28-летний нападающий подпишет соглашение с уральской командой, об этом сообщил «Чемпионат».
Речь идет не об однолетнем контракте, а о более длительном соглашении, о чем уже есть общая договоренность между сторонами.
Форвард ранее покинул ЦСКА после истечения договора.
В нынешнем сезоне Андрей Светлаков набрал 29 (10+19) очков при полезности «плюс 21» в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ и среднем игровом времени 17:39.