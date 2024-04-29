Светлаков подпишет долгосрочный контракт с «Трактором» («Чемпионат»)

Андрей Светлаков переходит в «Трактор» из ЦСКА.

28-летний нападающий подпишет соглашение с уральской командой, об этом сообщил «Чемпионат».

Речь идет не об однолетнем контракте, а о более длительном соглашении, о чем уже есть общая договоренность между сторонами.

Форвард ранее покинул после истечения договора.

В нынешнем сезоне набрал 29 (10+19) очков при полезности «плюс 21» в 59 матчах Фонбет чемпионата и среднем игровом времени 17:39.