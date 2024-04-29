«Трактор» и Юртайкин подписали контракт на год: «Ждем от форварда качественного скачка вперед»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Владимир Ткачев Данил Юртайкин Хоккей

Данил Юртайкин остается в «Трактор» еще на один сезон.

26-летний нападающий перешел в челябинский клуб из ЦСКА по ходу прошедшего регулярного чемпионата.

«Юртайкин быстро вписался в команду и органично влился в тройку Владимира Ткачева, усилив «Трактор».

В будущем чемпионате мы ждем от него результатов как минимум не хуже, а в идеале – нового качественного скачка вперед», – написал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

На счету игрока 27 (10+17) очков в 52 матчах регулярки при показателе полезности «+15».

В Кубке Гагарина он провел 11 игр и набрал 4 (2+2) очка. 

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Тройка в сборе. Жду вас в следующем сезоне.
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