Крикунов о «Металлурге»: «Воробьев работает и пусть работает, а вы что хотели? Там непочатый край работы»
Владимир Крикунов считает, что у Ильи Воробьева в «Металлурге» работы непочатый край.
Клуб потерпел два поражения подряд с общим счетом 2:8, проиграв «Авангарду» (1:5) и «Динамо» (1:3).
«Илья Воробьев работает и пусть работает, а вы что хотели? Пусть работает дальше, там очень много работы. Там непочатый край работы.
Вы же видите, как играет Магнитогорск. Команда недавно прилетела с Дальнего Востока, о чем сейчас вообще можно говорить?
Пусть работают, там полно идей и дел», – сказал заслуженный тренер России.
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