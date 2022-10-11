Крикунов о «Металлурге»: «Воробьев работает и пусть работает, а вы что хотели? Там непочатый край работы»

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Владимир Крикунов считает, что у Ильи Воробьева в «Металлурге» работы непочатый край. 

Клуб потерпел два поражения подряд с общим счетом 2:8, проиграв «Авангарду» (1:5) и «Динамо» (1:3). 

«Илья Воробьев работает и пусть работает, а вы что хотели? Пусть работает дальше, там очень много работы. Там непочатый край работы.

Вы же видите, как играет Магнитогорск. Команда недавно прилетела с Дальнего Востока, о чем сейчас вообще можно говорить?

Пусть работают, там полно идей и дел», – сказал заслуженный тренер России. 

 

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