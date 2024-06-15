Терещенко о том, является ли Бобровский MVP сезона: «Конечно. Он играет очень уверенно и передает эту уверенность хоккеистам «Флориды»

Теги Флорида Эдмонтон Алексей Терещенко Сергей Бобровский НХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Алексей Терещенко высказался об игре Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Бобровский играет на сегодняшний день очень уверенно и передает эту уверенность хоккеистам «Флориды», одновременно отбирая ее у игроков «Эдмонтона».

Является ли он MVP сезона? Конечно. Мы уже говорили, что Сергей играет здорово. На высоком уровне он играет уже на протяжении многих лет, и это дает ему возможность находиться в рейтинге самых лучших вратарей в НХЛ.

Поэтому я желаю ему здоровья и удачи, это самое важное, чтобы оставаться на высоком уровне. Остальное уже работа, но мы знаем, что работать он умеет, совершенствует навыки своей игры. Он молодец», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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