Флорида – Эдмонтон: прогноз на второй матч 11 июня 2024, НХЛ, плей-офф

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Хоккей

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 1 – 0 (3 : 0)

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Первый поединок серии зачастую показывает настрой команд, в нем они стремятся продемонстрировать свои лучшие качества, но определяющим он не бывает никогда. Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» нанесли чуть ли не в два раза больше бросков по воротам Сергея Бобровского, но не смогли пробить вратаря ни разу. Ход игры сразу начала диктовать первая шайба, побывавшая в воротах Стюарта Скиннера. «Флорида» смогла отбить первые атаки гостей и организовала свой контрвыпад. Александр Барков вошел в зону, сыграл с Сэмом Райнхартом и отдал пас Картеру Верхэге, которого забыли защитники. Форвард «Пантер» забросил свою десятую шайбу в плей-офф. На этом атаки хозяев в первом периоде практически закончились. Инициатива полностью принадлежала «нефтяникам», они атаковали Бобровского с разных позиций, дважды выходили один в ноль, но все тщетно. Ближе к концу первого игрового отрезка гости заработали возможность сыграть в большинстве, и это был шанс сравнять счет, учитывая практически безупречную игру «Эдмонтона» при розыгрыше лишнего. Но и «Флорида» к этому готовилась, вновь отлично проявили себя защитники и вратарь. В конце первого периода у канадцев появилась еще одна возможность, на скамейку штрафников отправился автор первой шайбы.

Большинство оказалось разбито на два периода. «Пантерз» выстояли во второй раз и тут же удвоили свое преимущество. Оборона «Ойлерз» будто пребывала в летаргическом сне. Сэм Беннетт пробросил шайбу в зону гостей, поборолся у лицевого борта и отправил ее на пятак. Там никто не смог помешать Эвану Родригесу отправить ее в ворота, это был всего лишь пятый бросок хозяев. Дальше все продолжилось по сценарию первого периода. Канадская команда атаковала, хозяева оборонялись, Бобровский совершал героические спасения. В середине матча не обошлось без небольшой заварушки, когда сразу четверо игроков заработали удаления. Причем привела к ней шайба, которая все-таки побывала в воротах хозяев, но гол был забит с нарушением правил да еще и после свистка арбитра. Вскоре «Эдмонтон» в третий раз получил возможность поиграть две минуты в большинстве, но «Пантерз» в очередной раз показали, что пока их спецбригада меньшинства работает лучше.

Третий период оказался не столь богатым на события как первые два. Хозяева берегли счет, а у гостей пыл постепенно угасал. Порой казалось, что «нефтяники» сами разуверились, что смогут пробить российского голкипера. В конце Крис Кноблаух сменил вратаря на шестого полевого игрока, но команда пропустила в третий раз. Коннор Макдэвид считает, что Всевышний вернул команде должок за шестую игру с «Далласом», когда как раз «Эдмонтон» нанес всего десять бросков, но выиграл матч. Наверняка события могли развиваться по другому сценарию, если бы счет открыли «Ойлерз», в этой серии наверняка так произойдет. Впрочем, и «Флорида» показала себя не совсем типичной командой. Во второй игре ждем больше атак от хозяев. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты.

  • победа «Флориды Пантерз» — от 2,16 (Бетсити) до 2,21 (Olimpbet)
  • победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,89 (BetBoom) до 2,95 (Pari)

Где смотреть второй матч Флорида – Эдмонтон

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Флорида – Эдмонтон
Дата проведения
11 июня, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео
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