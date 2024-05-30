Флорида – Эдмонтон где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 9 июня
В воскресенье, 9 июня, сыграют Флорида и Эдмонтон в первом матче финала Кубка Стэнли.
🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Флорида – Эдмонтон
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Флорида
- Флорида – Рейнджерс : 2 – 1
- Рейнджерс – Флорида : 2 – 3
- Флорида – Рейнджерс : 3 – 2
- Флорида – Рейнджерс : 4 – 5
Последние матчи Эдмонтон
- Эдмонтон – Даллас : 2 – 1
- Даллас – Эдмонтон : 1 – 3
- Эдмонтон – Даллас : 5 – 2
- Эдмонтон – Даллас : 3 – 5
Прогноз на первый матч Флорида – Эдмонтон
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡