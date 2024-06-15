Алексей Терещенко: «Тарасенко играет полезно и в атаке, и в обороне. Он хорошо понимает игру, читает ее и все делает вовремя»

Алексей Терещенко оценил игру Владимира Тарасенко в финале Кубка Стэнли.

Нападающий «Флориды» забил гол в третьем матче финальной серии плей-офф с «Эдмонтоном» (4:3, 3-0).

« играет на высоком уровне. Жаль, не совсем много у него игрового времени. Но все равно играет полезно и в атаке, и в обороне.

Гол забил хороший, правда, там передача была отличная, но все равно надо было поймать этот момент, открыться. Тут уже проблема « », почему они его одного на пятаке оставили. Владимир хорошо понимает игру, читает ее и все делает вовремя.

С чем связано такое маленькое количество игрового времени? Он не играет при большинстве и меньшинстве, а они отбирают много игрового времени. Но в целом 11 минут в таком матче – хорошее время, играя в третьей пятерке», – сказал трехкратный чемпион мира .