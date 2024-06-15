Алексей Терещенко: «Тарасенко играет полезно и в атаке, и в обороне. Он хорошо понимает игру, читает ее и все делает вовремя»
Алексей Терещенко оценил игру Владимира Тарасенко в финале Кубка Стэнли.
Нападающий «Флориды» забил гол в третьем матче финальной серии плей-офф с «Эдмонтоном» (4:3, 3-0).
«Тарасенко играет на высоком уровне. Жаль, не совсем много у него игрового времени. Но все равно играет полезно и в атаке, и в обороне.
Гол забил хороший, правда, там передача была отличная, но все равно надо было поймать этот момент, открыться. Тут уже проблема «Эдмонтона», почему они его одного на пятаке оставили. Владимир хорошо понимает игру, читает ее и все делает вовремя.
С чем связано такое маленькое количество игрового времени? Он не играет при большинстве и меньшинстве, а они отбирают много игрового времени. Но в целом 11 минут в таком матче – хорошее время, играя в третьей пятерке», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.