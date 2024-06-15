Быков о выездах за границу в советское время: «Была холодная война. Нас старались оградить от провокаций. Не советовали, чтобы мы ходили по одному»

Вячеслав Быков высказался о выездах за границу в советское время.

«Холодная война – она в то время была. И с нами, безусловно, были сотрудники служб безопасности, чтобы не было провокаций с другой стороны. Особенно это было в Америке.

Нас старались оградить от этих провокаций в силу того, что, я думаю, много бывших наших советских граждан, которые переехали в Америку, старались, может быть, как-то пообщаться с нами.

Мы всегда жили в гостинице, два сотрудника безопасности всегда были в холле и поэтому ограждали каким-либо образом.

Не советовали, чтобы мы ходили по одному. Ну, действительно, чтобы не было каких-то неприятных случаев.

А так, безусловно, мы ходили, гуляли. Были, ну, не фанаты, а люди, любящие хоккей, которые нас узнавали даже на улице, приходили, просили или сфотографироваться, или автограф. Достаточно уважительно.

Я нигде не видел, чтобы какая-то агрессия была», – сказал экс-хоккеист сборной СССР и бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.