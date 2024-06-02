Эдмонтон – Флорида: прогноз на четвертый матч 16 июня 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 3 (0 : 3, 1 : 4, 3 : 4)

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Насколько яркими получились полуфинальные серии Кубка Стэнли, настолько очевидным выглядит финал, в котором события развиваются по одному сценарию. На самом деле, если взять каждый матч из трех по отдельности, то везде была борьба, напряжение, опасные моменты. Но счет в серии 3 – 0 в пользу «Флориды Пантерз» и абсолютно не видно, за счет чего хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» могут перевернуть ход серии. Ставка на результативную игру в нападении? Но вторую шайбу в серии канадская команда смогла забросить лишь в начале второго периода третьей игры и автором стал не Коннор Макдэвид и не Леон Драйзайтль. Моменты «нефтяники» создают, но что толку, если в большинстве случаев великолепно играет Сергей Бобровский. Ставка на лучшую игру в большинстве? Ноль голов из десяти попыток. В остальном у «Эдмонтона» не было никакого преимущества изначально. В чем-то правы были те, кто говорил, что финал Восточной конференции выглядел скрытым финалом Кубка Стэнли.

Впрочем, перед игрой в Эдмонтоне надежда на возрождение интриги была. Ожидалось, что хозяева активно начнут матч. Открывать счет сначала могли Коннор Макдэвид, затем Зак Хайман. Даже в меньшинстве убежал в атаку Коннор Браун, и Бобровскому пришлось вновь дважды спасать свою команду. Два раза в первом периоде «Ойлерз» играли в большинстве. Убойные моменты, как обычно, были у Макдэвида и Драйзайтля. В формате 4 на 4 опасно с острого угла бросал Коди Сиси. Однако за минуту до конца периода Александр Барков убежал в атаку, нашел пасом Густава Форслинга, тот бросил, последовало подставление от Сэма Райнхарта, и шайба оказалась в воротах. Хозяева сравняли счет после ошибки обороны «Пантерз» благодаря усилиям Уоррена Фогеле. Тут бы «нефтяникам» развить свой успех, но как бы не так. Начиная с середины матча в течение шести с небольшим минут «Флорида» забросила три шайбы, которые в итоге предопределили исход поединка.

Сначала простой вброс в зону привел к ошибке Стюарта Скиннера, который не смог остановить шайбу за воротами. Ээту Луостаринен опередил Коди Сиси и сделал передачу Владимиру Тарасенко на пустые ворота. Затем гости продемонстрировали образцовый форчекинг в зоне хозяев и отобрали шайбу. Последовала передача Мэттью Ткачака на Сэма Беннетта, и счет стал 3 : 1. Когда форчекинг попытался применить «Эдмонтон», то нарвался на контратаку Эвана Родригеса и Александра Баркова, чье участие в поединке было под вопросом. Капитан стал автором четвертой шайбы. В третьем периоде сначала на стороне «Ойлерз» оказалась удача. Шайба после броска Филипа Броберга шла мимо, но от локтя Нико Микколы попала в ворота Бобровского. За пять минут до конца игрового отрезка Райан Маклауд удачно подставил клюшку под бросок Бретта Кулака и возродил интригу. Маклауд мог сравнивать счет, когда пас из-за ворот ему выдал Макдэвид, но Бобровский вовремя опустил щиток на лед. Такое преимущество в серии не упускают, тем более в финале. «Флорида» постарается выиграть Кубок уже в ночь с субботы на воскресенье, и тогда останется одна интрига — кому достанется Конн Смайт Трофи.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,35 (BetBoom) до 2,42 (Olimpbet)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,60 (BetBoom, Pari) до 2,70 (Бетсити)

Где смотреть четвертый матч Эдмонтон – Флорида

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