Каменский о Шипачеве: «Минское «Динамо» – молодая команда, много юных хоккеистов, им как раз нужны такие ветераны. Он хороший игрок»

Валерий Каменский высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».

«Минское « » играло в плей-офф в прошлом сезоне. Молодая команда, много юных хоккеистов, им как раз нужны такие как ветераны.

Он хороший игрок, не забывайте, он был лучшим у нас в лиге. Поэтому его опыт как раз пригодится игрокам минского «Динамо», – сказал олимпийский чемпион .