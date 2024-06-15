Каменский о Шипачеве: «Минское «Динамо» – молодая команда, много юных хоккеистов, им как раз нужны такие ветераны. Он хороший игрок»

Теги Валерий Каменский Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Валерий Каменский высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».

«Минское «Динамо» играло в плей-офф в прошлом сезоне. Молодая команда, много юных хоккеистов, им как раз нужны такие как Шипачев ветераны.

Он хороший игрок, не забывайте, он был лучшим у нас в лиге. Поэтому его опыт как раз пригодится игрокам минского «Динамо», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

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