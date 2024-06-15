Назаров о словах Йортикки: «Построили забор на границе с Россией, сбежали из КХЛ, сели в лужу и начинают терять свой хоккей. Скоро будут проблемы во всей Финляндии»

Андрей Назаров отреагировал на слова Ханны Йортикки о сборной Финляндии и КХЛ.

Ранее экс-тренер « » связал трудности сборной с отсутствием игроков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Мы все помним, как Ханну недолюбливал русских и не стеснялся в выражениях, тренируя при этом «Амур». Но мы знали, что он человек с интеллектом, хоть и не с нашим.

Йортикка, работавший в России за неплохие деньги и обеспечивший себе безбедную старость на родине, дает объективную оценку: ребята построили забор на границе с Россией, сбежали из КХЛ, сели в лужу и начинают терять свой хоккей буквально на глазах.

Пока только хоккей, но скоро будут проблемы во всей Финляндии. Сами финские граждане это видят и в открытую об этом говорят», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.