Назаров о словах Йортикки: «Построили забор на границе с Россией, сбежали из КХЛ, сели в лужу и начинают терять свой хоккей. Скоро будут проблемы во всей Финляндии»

Теги Амур Сборная Финляндии по хоккею Андрей Назаров чемпионат Финляндии КХЛ Ханну Йортикка Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров отреагировал на слова Ханны Йортикки о сборной Финляндии и КХЛ.

Ранее экс-тренер «Амура» Йортикка связал трудности сборной Финляндии с отсутствием игроков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Мы все помним, как Ханну недолюбливал русских и не стеснялся в выражениях, тренируя при этом «Амур». Но мы знали, что он человек с интеллектом, хоть и не с нашим.

Йортикка, работавший в России за неплохие деньги и обеспечивший себе безбедную старость на родине, дает объективную оценку: ребята построили забор на границе с Россией, сбежали из КХЛ, сели в лужу и начинают терять свой хоккей буквально на глазах.

Пока только хоккей, но скоро будут проблемы во всей Финляндии. Сами финские граждане это видят и в открытую об этом говорят», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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11 комментариев
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Проблемы только у владельцев мелких магазинов в приграничных с Россией городках, исчезли тысячи россиян приезжающих за хорошими финскими продуктами. Остальному населению как-то по барабану.
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+12
Если адекватные соседи-граждане строят забор на границе, то это говорит исключительно об импер.проблемах беспокойного соседа и о желании защититься от него. А если у финнов смена поколений/обновление своей сборной, то ничего страшного, просто нужно время и международ.опыт.
И о5 Назаров не туда лезет, лучше б проблемами рос.хоккея за рубежом занялся. А финны - и без оценки данного г-на на следующем ЧМ сыграют, в отличии от наших.
+13
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+10
Ответ trouble_shooter
Комментарий удален модератором
Кто сказал, что одни убытки и людям живётся хуже? Наз? Ну это авторитетно, конечно.
А про вассала смешно, кстати, в нынешнее время. Китайский хозяин хочет покупать газ у российского вассала по внутрироссийским ценам и отказывается давать разрешение на строительство еще одной газовой трубы
➕️1️⃣5️⃣🅿️
+8
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+6
Олимпийское золото, триумфы на ЧМ, достойное выступление на МЧМ и ЮЧМ.

А вот мы достойно сели в лужу потеряв Баркова, об этом Назаров не скажет
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+2
они может быть и сели в лужу....но мы не хотим подвинуться
+1
0
+1
Ответ wolkov
по крайней мере не убивает экономику, как сша делает с еврозоной под одобрительные возгласы марионетки урсулы
Ну так, наше правительство само убивает нашу экономику никому не нужной войной, а китайский хозяин этим пользуется втридорога толкая свои третьесортные товары, например, машины, сделанные дендро-фекальным методом.
+2
-1
+1
Ответ wolkov
по крайней мере не убивает экономику, как сша делает с еврозоной под одобрительные возгласы марионетки урсулы
Вот так же и Назаров забалтывает проблемами в чужих лужах, когда у самих траблов - выше любого забора. Лучше б Андрей рассказал, для чего наших вратарей в армию забривают, вместо международ.опыта в НХЛ? Или, когда пенсы из Ночной Лиги вспомнят о чем-то, кроме своего занудного вотэбаутизма?!
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+1
Ответ Goodvin55
Не знаю что там насчёт экономики, но уровень зависимых в прошлом от КХЛ сборных падает. Объективно один из самых слабых по игре ЧМ за последние лет 15.
Да ничего не упало. Наоборот самый лучший ЧМ за последние годы)
+2
-1
+1
Не знаю что там насчёт экономики, но уровень зависимых в прошлом от КХЛ сборных падает. Объективно один из самых слабых по игре ЧМ за последние лет 15.
+1
-1
0
Ответ Sergey Aficionado
Если адекватные соседи-граждане строят забор на границе, то это говорит исключительно об импер.проблемах беспокойного соседа и о желании защититься от него. А если у финнов смена поколений/обновление своей сборной, то ничего страшного, просто нужно время и международ.опыт. И о5 Назаров не туда лезет, лучше б проблемами рос.хоккея за рубежом занялся. А финны - и без оценки данного г-на на следующем ЧМ сыграют, в отличии от наших.
Комментарий удален модератором
Ответ Винсент Вега
Кто сказал, что одни убытки и людям живётся хуже? Наз? Ну это авторитетно, конечно. А про вассала смешно, кстати, в нынешнее время. Китайский хозяин хочет покупать газ у российского вассала по внутрироссийским ценам и отказывается давать разрешение на строительство еще одной газовой трубы ➕️1️⃣5️⃣🅿️
по крайней мере не убивает экономику, как сша делает с еврозоной под одобрительные возгласы марионетки урсулы
+2
-2
0
Ответ trouble_shooter
Комментарий удален модератором
кругом одни дураки, что ж ты будешь делать
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