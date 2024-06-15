Назаров о словах Йортикки: «Построили забор на границе с Россией, сбежали из КХЛ, сели в лужу и начинают терять свой хоккей. Скоро будут проблемы во всей Финляндии»
Андрей Назаров отреагировал на слова Ханны Йортикки о сборной Финляндии и КХЛ.
Ранее экс-тренер «Амура» Йортикка связал трудности сборной Финляндии с отсутствием игроков в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Мы все помним, как Ханну недолюбливал русских и не стеснялся в выражениях, тренируя при этом «Амур». Но мы знали, что он человек с интеллектом, хоть и не с нашим.
Йортикка, работавший в России за неплохие деньги и обеспечивший себе безбедную старость на родине, дает объективную оценку: ребята построили забор на границе с Россией, сбежали из КХЛ, сели в лужу и начинают терять свой хоккей буквально на глазах.
Пока только хоккей, но скоро будут проблемы во всей Финляндии. Сами финские граждане это видят и в открытую об этом говорят», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
И о5 Назаров не туда лезет, лучше б проблемами рос.хоккея за рубежом занялся. А финны - и без оценки данного г-на на следующем ЧМ сыграют, в отличии от наших.
А про вассала смешно, кстати, в нынешнее время. Китайский хозяин хочет покупать газ у российского вассала по внутрироссийским ценам и отказывается давать разрешение на строительство еще одной газовой трубы
➕️1️⃣5️⃣🅿️
А вот мы достойно сели в лужу потеряв Баркова, об этом Назаров не скажет