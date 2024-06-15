Зайцева о санкциях Канады против Третьяка: «В голове не укладывается, как можно сделать такое по отношению к легенде! Для рядовых канадцев это имя – целая история»

Теги ФХР Владислав Третьяк Ольга Зайцева Зал хоккейной славы Политика Хоккей

Ольга Зайцева прокомментировала санкции Канады против Владислава Третьяка.

«В голове не укладывается, как можно сделать такое по отношению к легенде! 

Владислав Александрович – первый советский хоккеист, который был включен в Зал славы мирового хоккея в Торонто.

Для рядовых канадцев это имя – целая история, потому что хоккей для них – образ жизни», – заявила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.

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8 комментариев
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Оленька, сейчас многое из происходящего в голове не укладывается...
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В голове не укладывается, как можно быть таким как Третьяк и не только он!
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Так он сам вымарал свое имя. Из легенды советского и мирового хоккея превратился в позор России
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Ответ al
Оленька, сейчас многое из происходящего в голове не укладывается...
Третьяк-вратарь, конечно легенда! Но Третьяк-личность, отнюдь!
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Видимо тебе не понять, политика - грязное дело, власть и деньги людей превращают в упырей
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Им плевать, да великий вратарь, но как человек полный приспособленец и типичный чиновник, чего им переживать за него?
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Такой большой, такой большой, в голове не укладывается😀
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Многие бывшие спортсмены ведут себя после завершения карьеры просто неприлично, и речь не только о третьяке. А ведь могли бы оставаться легендами.
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