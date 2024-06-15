Зайцева о санкциях Канады против Третьяка: «В голове не укладывается, как можно сделать такое по отношению к легенде! Для рядовых канадцев это имя – целая история»

Ольга Зайцева прокомментировала санкции Канады против Владислава Третьяка.

«В голове не укладывается, как можно сделать такое по отношению к легенде!

Владислав Александрович – первый советский хоккеист, который был включен в Зал славы мирового хоккея в Торонто.

Для рядовых канадцев это имя – целая история, потому что хоккей для них – образ жизни», – заявила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева.