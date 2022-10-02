Кожевников о «Металлурге»: «Воробьев работает так, как и должен. У нас что, много тренеров его уровня? Надо только игру в защите подтянуть»

воздержался от критики и .

Клуб прервал 7-матчевую серию побед, проиграв дома «Нефтехимику» (5:6).

«Металлург» идет своим путем, эта команда всегда боролась и будет бороться за высокие места в чемпионате. Здесь даже не о чем спорить.

Работа главного тренера Ильи Воробьева? Он делает свою работу в «Металлурге» так, как и должен делать. У нас что, много тренеров уровня Воробьева? О чем тут говорить?

Здесь вообще не может быть никаких вопросов, это один из фаворитов сезона, надо только в защите игру подтянуть, нельзя так много пропускать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.