Кожевников о «Металлурге»: «Воробьев работает так, как и должен. У нас что, много тренеров его уровня? Надо только игру в защите подтянуть»

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Александр Кожевников воздержался от критики «Металлурга» и Ильи Воробьева

Клуб прервал 7-матчевую серию побед, проиграв дома «Нефтехимику» (5:6). 

«Металлург» идет своим путем, эта команда всегда боролась и будет бороться за высокие места в чемпионате. Здесь даже не о чем спорить.

Работа главного тренера Ильи Воробьева? Он делает свою работу в «Металлурге» так, как и должен делать. У нас что, много тренеров уровня Воробьева? О чем тут говорить?

Здесь вообще не может быть никаких вопросов, это один из фаворитов сезона, надо только в защите игру подтянуть, нельзя так много пропускать», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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