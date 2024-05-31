Флорида – Эдмонтон где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 11 июня
Во вторник, 11 июня, сыграют Флорида и Эдмонтон во втором матче финала Кубка Стэнли.
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Флорида – Эдмонтон
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Флорида
- Флорида – Эдмонтон : 3 – 0
- Флорида – Рейнджерс : 2 – 1
- Рейнджерс – Флорида : 2 – 3
- Флорида – Рейнджерс : 3 – 2
Последние матчи Эдмонтон
- Флорида – Эдмонтон : 3 – 0
- Эдмонтон – Даллас : 2 – 1
- Даллас – Эдмонтон : 1 – 3
- Эдмонтон – Даллас : 5 – 2
Прогноз на второй матч Флорида – Эдмонтон
➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰