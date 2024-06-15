Браун о 0-3 с «Флоридой»: «Чувствуем, что большую часть серии мы контролировали игру. Это делает ситуацию, в которой мы находимся, менее сложной»

Коннор Браун поделился мнением об игре «Эдмонтона» в серии с «Флоридой».

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли с «Ойлерс» со счетом 3-0.

«Мы чувствуем, что большую часть серии мы контролировали игру. Я думаю, что это делает ситуацию, в которой мы находимся, менее сложной.

За этот год мы продемонстрировали уникальную особенность нашего клуба: когда нас загоняют в угол, мы чувствуем себя более комфортно и, кажется, показываем свою лучшую игру», – сказал нападающий « » .