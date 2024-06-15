Кубок Стэнли. Финал. «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» при 3-0 в серии
«Эдмонтон» примет «Флориду» в четвертом матче финала Кубка Стэнли.
Финал
- Дата проведения
- 16 июня, 03.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Тампа: 7 – Хедман (1+6), Кучеров (0+7), 6 – Стэмкос (5+1), 5 – Хэйгл (3+2), Пойнт (2+3), 2 – Пол (2+0), Чирелли (0+2), Дюклер (0+2).
Бостон: 6 – ДеБраск (2+4), 4 – Заха (1+3), 3 – Койл (2+1), Пастрняк (1+2), Лорей (1+2), 2 – Маршан (1+1).
НЙР: 6 – Трочек (2+4), 4 – Лафреньер (4+0), Панарин (1+3), Фокс (0+4), 3 – Гудроу (3+0), Труба (0+3), 2 – Крайдер (1+1), Зибанежад (0+2).
Ойлерз: 3 – Макдэвид (0+3), 1 – 8 игроков, 0 – Драйзайтль, РНХ, Хайман, Кейн, Перри.