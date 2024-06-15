Кубок Стэнли. Финал. «Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» при 3-0 в серии

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«Эдмонтон» примет «Флориду» в четвертом матче финала Кубка Стэнли.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

Эдмонтон – Флорида
Дата проведения
16 июня, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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12 комментариев
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Бобровскому сухаря и Коня
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Очки в сериях против Флориды. Красиво кошки тормозят лидеров. А ядро Тампы выглядит лучше остальных.

Тампа: 7 – Хедман (1+6), Кучеров (0+7), 6 – Стэмкос (5+1), 5 – Хэйгл (3+2), Пойнт (2+3), 2 – Пол (2+0), Чирелли (0+2), Дюклер (0+2).

Бостон: 6 – ДеБраск (2+4), 4 – Заха (1+3), 3 – Койл (2+1), Пастрняк (1+2), Лорей (1+2), 2 – Маршан (1+1).

НЙР: 6 – Трочек (2+4), 4 – Лафреньер (4+0), Панарин (1+3), Фокс (0+4), 3 – Гудроу (3+0), Труба (0+3), 2 – Крайдер (1+1), Зибанежад (0+2).

Ойлерз: 3 – Макдэвид (0+3), 1 – 8 игроков, 0 – Драйзайтль, РНХ, Хайман, Кейн, Перри.
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Ответ Алексей Лианин
Кому отдадут коня, если Бобровский засушит игру, а Барков сделает хет-трик?
Баркову, конечно. Конь это медийная история. Его давали дважды Кросби, когда лучше были Кессел и Малкин. Давали Овечкину, когда лучше был Кухнецов. Дали бы и МакДэвиду, если бы Эдмонтон не так позорно проиграл 4-0, а хотя бы 4-2. Вообще спокойно дали бы МакДэвиду. А тут такая история, что финскому игроку ни разу не давали коня, вот и как раз дадут
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Время свипа
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+1
Кому отдадут коня, если Бобровский засушит игру, а Барков сделает хет-трик?
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Кошки, прекратите мучения нефти. Возьмите чашку, нет смысла тянуть.
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Кто-нибудь знает Рита-что с лицом, ещё здесь?
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Как получилось, что Запад выглядел более сильным кандидатом КС, а вывел в финал самую некубковую команду? Не чувствует ли себя обманутым регион?
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Ответ Дмитрий Якушевич
Баркову, конечно. Конь это медийная история. Его давали дважды Кросби, когда лучше были Кессел и Малкин. Давали Овечкину, когда лучше был Кухнецов. Дали бы и МакДэвиду, если бы Эдмонтон не так позорно проиграл 4-0, а хотя бы 4-2. Вообще спокойно дали бы МакДэвиду. А тут такая история, что финскому игроку ни разу не давали коня, вот и как раз дадут
Макдэвиду лол ахах
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