Дементьев о шансах «Эдмонтона» на камбэк: «Ошибки игроков некритичны, команда управляема, тренер ищет решения. Все может перевернуться с ног на голову»

Алексей Дементьев поделился мыслями о серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли со счетом 3-0.

– Есть ли еще шансы у « » в этой серии сделать камбэк?

– Ну, всякие сюрпризы могут быть, ожидать можно чего угодно. Понятно, что это непосредственно связано с самой игрой, потому что игра защитников «Эдмонтона» вызывает определенные вопросы. Посмотрите, сколько шайб «Флорида» забросила им.

Такие вещи, в которых вратаря очень сложно обвинить. Потому что переправление всегда имеет эффект серьезной неожиданности. Да и просто игроки «Флориды» выкатываются в свободную зону, получают шайбу и переправляют ее в ворота.

По нападающим «Эдмонтона» в желании, интенсивности, креативности, создании моментов вопросов нет. Понятно, что там играют достаточно серьезные представители мирового хоккея, это , , . Серьезные хоккеисты, но упираются в том числе на оборонительные ряды.

Но вы знаете, все может произойти в следующей игре или в следующих играх, может быть, и перевернуться с ног на голову. Потому что те ошибки, которые совершают игроки «Эдмонтона», некритичны, команда управляема, тренер ищет определенные решения, противоядия для тех или иных ситуаций, которые возникают у команды.

Хотелось бы, чтобы большинство работало, может быть, удача им нужна, потому что смотрите, сколько раз они в штангу попали. Это все мелкие штрихи того, что создает преимущество «Флориде».

« » спокойно разменяла свое первое звено с первым звеном «Эдмонтона», и в этой ситуации глубина состава «Флориды» позволяет иметь то преимущество, которое мы видим сейчас. Там Райнхарт играет, это человек, который, прямо скажем, до текущего момента не забивал так много, а сейчас сколько забросил. Ну, это тоже показатель. 7-8 шайб, если не ошибаюсь, – сказал агент Алексей Дементьев.