Федор Канарейкин: «Игра Бобровского – основа успехов «Флориды». То, что он делает в воротах, – невероятный уровень»
Федор Канарейкин оценил выступление Сергея Бобровского в НХЛ.
– Бобровский нравится вам больше, чем Шестеркин?
– На данный момент да. Игра Бобровского – это основа успехов «Флориды». То, что он делает в воротах, – это невероятный уровень.
Он совершает прекрасные сэйвы и правильно взаимодействуют с защитниками, подчищает за ними все огрехи.
Это дает команде дополнительный импульс, и ведет ее к победе, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.