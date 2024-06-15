Федор Канарейкин: «Игра Бобровского – основа успехов «Флориды». То, что он делает в воротах, – невероятный уровень»

Федор Канарейкин оценил выступление Сергея Бобровского в НХЛ.

– нравится вам больше, чем ?

– На данный момент да. Игра Бобровского – это основа успехов «Флориды». То, что он делает в воротах, – это невероятный уровень.

Он совершает прекрасные сэйвы и правильно взаимодействуют с защитниками, подчищает за ними все огрехи.

Это дает команде дополнительный импульс, и ведет ее к победе, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.