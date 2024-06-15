Быков о поездке в Венецию с «Трактором»: «Это было удивительно. 1981 год, декабрь. На Урале температура – минус 20, многие поехали в дубленке, в шубе. Вышли из аэропорта – там шел дождь»

Вячеслав Быков рассказал о своей первой поездке за границу.

«Первый выезд у меня был с командой « ». Первый выезд был в Италию, и первые два дня мы были в Венеции. Это было удивительно. 1981 год, декабрь-месяц.

На Урале декабрь-месяц – минус 20, минус 30, для нас это, в общем-то, нормальная температура. Не знаю почему, но я поехал в плаще. Многие поехали кто в дубленке, кто в шубе. Мы приехали туда, вышли из аэропорта – и там шел дождь.

Первый раз выезд был очень интересный, тем более в Венецию. Когда в декабре ты проходишь по этим каналам и видишь: центральная площадь, людей очень много, разодетые в костюмы – тогда предкарнавальная какая-то ситуация была.

Что мне в глаза бросилось – это цвет воды. Она такого бирюзово-голубого цвета, это было что-то такое уникальное. Ну и, конечно, эта архитектура превосходная на всю жизнь запомнилась», – заявил экс-нападающий «Трактора», бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.