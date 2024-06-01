Эдмонтон – Флорида: прогноз на третий матч 14 июня 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 2 (0 : 3, 1 : 4)

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Некоторые специалисты предсказывали нечто подобное. Видимо «Эдмонтон Ойлерз» решили сделать ставку на первый матч, чтобы приехать домой владея преимуществом своей площадки. Но не срослось, сильно против был Сергей Бобровский. Перед второй игрой в Санрайзе Крис Кноблаух сделал некоторые оргвыводы. Из состава был выведен защитник Коди Сиси, он находился на льду, когда хоккеисты «Флориды Пантерз» забросили две шайбы. Не принял участия в матче и ветеран Кори Перри. Правда, все эти перестановки никак не сказались на игре «нефтяников». Второй раз подряд сыграть на высоких скоростях не получилось, и мы стали свидетелями примерно того же, что было в шестом матче против «Даллас Старз», когда канадская команда нанесла всего десять бросков в створ ворот, но выиграла и вышла в финал Кубка Стэнли. И ведь, вроде, именно так все и пошло. Хозяева с первых минут начали давить, моменты возникали у ворот Стюарта Скиннера один за другим, гости терпели и отбивались. В середине первого периода глупое нарушение заработал Уоррен Фогеле и получил матч-штраф.

Пять минут его команде предстояло играть в меньшинстве. Но вскоре на две минуты на скамейку штрафников Оливер Экман-Ларссон. В формате 4 на 4 Маттиас Экхольм выскочил к воротам Бобровского и пробил голкипера. Бросок шведа стал первым в створ ворот для «Эдмонтона» и стоит признать, что Сергей допустил ошибку. Но важно ошибки признавать и исправлять. До конца первого игрового отрезка дважды на рандеву с Бобровским выходил Коннор Макдэвид, но российский вратарь забросить не позволил. Четыре броска в створ ворот по итогам первого периода было у «Эдмонтона», пятый они нанесли к середине матча и тут же после этого хозяева сравняли счет. Отличился Нико Миккола. Вроде бы, гости должны были ожить, но ничего подобного. За сорок минут игры общими усилиями нефтяники нанесли семь бросков в створ ворот соперника. Но оживать пришлось. В начале третьего периода Эван Бушар подарил в своей зоне шайбу своему тезке Эвану Родригесу, который не раздумывая нанес точный бросок по воротам Стюарта.

«Ойлерз» действительно стали больше атаковать, но избыточное желание сыграло с ними дурную шутку. Очередное удаление в их составе заработал Леон Драйзайтль, и впервые после серии с «Ванкувером» канадская команда пропустила в меньшинстве. Родригес оформил дубль, а в первых двух поединках это уже третья его шайба. Были моменты и у «Эдмонтона», тем более команда несколько оживилась и за 20 минут 12 раз потревожила Бобровского, но поезд к тому времени уже ушел. За две с половиной минуты до конца третьего периода Скиннер отправился на скамейку запасных, вышел шестой полевой игрок, но тут же Аарон Экблад броском в пустые ворота установил окончательный счет встречи. Пока вообще не видно, за счет чего «нефтяники» могут перевернуть ход серии. С одной заброшенной шайбой за два матча рассчитывать на Кубок невозможно. Разве что помощь окажут свои трибуны и погонят команду вперед. Голкиперу «Пантерз» в ночь с четверга на пятницу предстоит много работы. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,25 (BetBoom, Pari, Бетсити) до 2,34 (Olimpbet)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,75 (Лига Ставок) до 2,85 (Бетсити, Pari)

Где смотреть третий матч Эдмонтон – Флорида

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