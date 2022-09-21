Крикунов о «Металлурге»: «К Воробьеву нет вопросов, у него много опыта. Нравится их игра, но нужно не сбавлять оборотов»

поделился мыслями о работе тренера в .

«Металлург» набрал уже шесть очков на Дальнем Востоке, это говорит о работе главного тренера команды. К Илье Воробьеву давно нет вопросов, у него много опыта.

Впереди у команды последний матч во Владивостоке, а дальше домашняя серия, которая тоже будет значить очень многое.

Мне нравится их игра, но нужно не сбавлять оборотов, посмотрите, сейчас набирают все команды, все прибавляют. Очень много работы впереди, регулярный чемпионат показывает, что расслабляться нельзя, это недопустимо», – сказал заслуженный тренер России.