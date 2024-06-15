Аскаров вошел в символическую сборную лучших проспектов АХЛ по итогам сезона-2023/24

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Ярослав Аскаров вошел в символическую сборную лучших проспектов АХЛ.

АХЛ объявила состав символической сборной топ-проспектов по итогам сезона-2023/24. 

В список вошел вратарь системы «Нэшвилла» Ярослав Аскаров. Он провел 44 матча в регулярном чемпионате-2023/24 за «Милуоки», отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,39. В его активе 6 шатаутов.

В символическую сборную также вошли защитник «Онтарио Рейн» Брандт Кларк (система «Лос-Анджелеса»), защитник «Гранд Рэпидс» Симон Эдвинссон («Детройт»), нападающий «Рочестера» Иржи Кулих («Баффало»), форвард «Техаса» Логан Станковен («Даллас) и нападающий «Коачеллы» Шейн Райт («Сиэтл»).

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3 комментария
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Аскаров молодец.
Опять шуточки про выпавшие клюшки будут, а парень стабильно идет в основу Хищников.
интересно, дадут ему бэкапом в следующем сезоне быть? Думаю, Саароса продлят надолго, а через года два уже будут решать что-нибудь, если Аскаров навяжет серьезную конкуренцию финну.
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Шейн Райт то с какого перепуга??? По заслугам, должны были включить Меврика Бурка (Даллас).
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Это тот Аскаров , которого вырастила ска, который по 10 раз за матч ронял клюшку … достойное место занял .
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