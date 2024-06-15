Аскаров вошел в символическую сборную лучших проспектов АХЛ по итогам сезона-2023/24

Ярослав Аскаров вошел в символическую сборную лучших проспектов АХЛ.

объявила состав символической сборной топ-проспектов по итогам сезона-2023/24.

В список вошел вратарь системы « » . Он провел 44 матча в регулярном чемпионате-2023/24 за « », отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2,39. В его активе 6 шатаутов.

В символическую сборную также вошли защитник « » Брандт Кларк (система «Лос-Анджелеса»), защитник «Гранд Рэпидс» Симон Эдвинссон («Детройт»), нападающий «Рочестера» Иржи Кулих («Баффало»), форвард «Техаса» Логан Станковен («Даллас) и нападающий «Коачеллы» Шейн Райт («Сиэтл»).