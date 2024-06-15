Леонид Вайсфельд: «Радулов относится к категории хоккеистов, которые подойдут любому клубу. Стиль роли не играет, он в любых условиях – лидер. Единственный минус – его возраст»

Теги Локомотив Леонид Вайсфельд Александр Радулов КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

– Переход Александра Радулова в ярославский «Локомотив» все затмил?

– Я так скажу: то, что Радулов при соответствующем желании не останется без работы, было просто очевидно. Вопрос заключался только в том, где он будет играть и за какие деньги. Видимо, предложение Ярославля больше всего удовлетворило требования игрока.

Второй момент касается разговоров о том, подойдет ли игрок той или иной команде. На мой взгляд, Александр Радулов относится к категории хоккеистов, которые подойдут любому клубу. В его случае стиль роли не играет, он в любых условиях – лидер.

Единственный минус Александра – его возраст. В его годы вряд ли игроки становятся лучше, но если ему удастся просто сохранить свой уровень – это уже будет хорошо, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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2 комментария
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Характер у него тоже не простой кроме возроста.
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Нет, минус - это его гнилой характер. Считает, что все должны подстраиваться под него.
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