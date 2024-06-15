Фрэнк Серавалли: «Макдэвид, Драйзайтль и Бушар суммарно будут получать около 40 млн долларов через 2 года в «Эдмонтоне». Таков мой прогноз»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Эван Бушар деньги Хоккей

Фрэнк Серавалли считает, что «Ойлерс» продлят Драйзайтля, Макдэвида и Бушара.

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли высказался о будущем игроков в эфире Oilers Now с инсайдером «Ойлерс» Бобом Стаффером.

Серавалли прогнозирует, что «Эдмонтон» подпишет контракты с Леоном Драйзайтлем, Коннором Макдэвидом и Эваном Бушаром на общую сумму в 40 млн долларов в год.

– «Ойлерс» нужно использовать эту возможность сейчас, потому что у них есть Макдэвид, Драйзайтль и Бушар, общая зарплата которых составляет всего 24,9 млн долларов. Следующий такой этап, когда все подписаны, а на мой взгляд, это когда, а не если...

– Ого, ты хочешь сказать, что «Ойлерс» подпишут контракты со всеми тремя этими парнями?

– Я полагаю, что «Ойлерс» уже начали переговоры с представителями Драйзайтля.

– Я скажу вам вот что: я убежден, что представители Драйзайтля захотят максимальный срок. Они не хотят четырехлетнего контракта, как у Остона Мэттьюса. Они хотят заключить долгосрочное соглашение.

– Я хочу сказать, что через два года, когда «Ойлерс» выйдут на лед, эти же трое парней суммарно будут получать около 40 млн долларов. 

– 16 млн долларов, 14 и 10?

– Да. Таков мой прогноз. Потолок тогда составит 100 млн долларов, – сказал Фрэнк Серавалли в эфире Oilers Now с инсайдером «Ойлерс» Бобом Стаффером.

Срок действующих соглашений Бушара и Драйзайтля рассчитан до конца сезона-2024/25, Макдэвида – до конца сезона-2025/26.

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11 комментариев
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походу канадских команд в финале не будет еще лет 20👊🏻
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Дело Торонтовки процветает )))
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+6
Трое игрока 40 миллионов, остальных минимум 11 нападающих и 7 защитников примерно 50 миллионов. Причем с того Хайман 5,5 миллионов, Нуджент-Хопкинс 5,125 миллионов и наш любимый Нурс 9,25 миллионов. И у всех них NMC. Также будет нужно переподписать/качественно заменить Экхолма, я про вратаря вообще промолчу. Короче, время Эдмонтона ещё в следующем сезоне, когда последние годы контрактов Драйсайтла и Бушара.
Хмм, так ещё и у Кейна два года с его 5,125 миллионами и NMC.
Холланд, конечно, красавчик. 😼
+6
-2
+4
«Эдмонтон» и «Торонто» с такими платежками чашку еще лет 10 не увидят.
+3
-1
+2
Ответ paha
Дело Торонтовки процветает )))
да тут прикол в том что и Макдэвид и Бушар и Драйз результат дают ого ого они лидеры плей офф по очкам в отличие от торонтовских чокеров и полупокеров, но подписание Нерса которое изначально выглядело полным ором закрывает всякий шанс Эдмонтону набрать 3-4 звенья и вратаря для КС в условиях Запада который будет весьма силен в след годы( те же Касатки аж в 7 матчей уже нефть затянули, а Даллас отлично проводит смену поколений)
на востоке же в виду полной тупости Каролины и проблем с платежкой у котиков ожидается доминация Полицейских из Нью Йорка которые будут крайне сильны
крч у Эдмонтона сложная ситуация
+3
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Не понимаю зачем Драйзу оставаться в Эдмонтоне
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Аминь
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То есть три человека будут съедать половину потолка зарплат?

Ну нормально, поздравляю Эдмонтон. Кубок не увидите ещё долго
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Ответ Crosby174
Ну какие 40 млн??? Макдак 12,5. Немец пускай 11,5 получит; Бушар около 9 и получится 33, а потолок через 2 года будет все 90. Зачем уж так сильно драматизировать?
Ага, Макдак 12.5 )
При том, что "Усач" уже 13.250.000 подписал.
Через 2 года Макдэвид будет не меньше 15 просить, 200%.
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Ответ Ryan T.
Ага, Макдак 12.5 ) При том, что "Усач" уже 13.250.000 подписал. Через 2 года Макдэвид будет не меньше 15 просить, 200%.
🙊
У мака в 26 контракт заканчивается. Упустил этот момент.
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