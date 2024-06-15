Фрэнк Серавалли: «Макдэвид, Драйзайтль и Бушар суммарно будут получать около 40 млн долларов через 2 года в «Эдмонтоне». Таков мой прогноз»
Фрэнк Серавалли считает, что «Ойлерс» продлят Драйзайтля, Макдэвида и Бушара.
Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли высказался о будущем игроков в эфире Oilers Now с инсайдером «Ойлерс» Бобом Стаффером.
Серавалли прогнозирует, что «Эдмонтон» подпишет контракты с Леоном Драйзайтлем, Коннором Макдэвидом и Эваном Бушаром на общую сумму в 40 млн долларов в год.
– «Ойлерс» нужно использовать эту возможность сейчас, потому что у них есть Макдэвид, Драйзайтль и Бушар, общая зарплата которых составляет всего 24,9 млн долларов. Следующий такой этап, когда все подписаны, а на мой взгляд, это когда, а не если...
– Ого, ты хочешь сказать, что «Ойлерс» подпишут контракты со всеми тремя этими парнями?
– Я полагаю, что «Ойлерс» уже начали переговоры с представителями Драйзайтля.
– Я скажу вам вот что: я убежден, что представители Драйзайтля захотят максимальный срок. Они не хотят четырехлетнего контракта, как у Остона Мэттьюса. Они хотят заключить долгосрочное соглашение.
– Я хочу сказать, что через два года, когда «Ойлерс» выйдут на лед, эти же трое парней суммарно будут получать около 40 млн долларов.
– 16 млн долларов, 14 и 10?
– Да. Таков мой прогноз. Потолок тогда составит 100 млн долларов, – сказал Фрэнк Серавалли в эфире Oilers Now с инсайдером «Ойлерс» Бобом Стаффером.
Срок действующих соглашений Бушара и Драйзайтля рассчитан до конца сезона-2024/25, Макдэвида – до конца сезона-2025/26.
Хмм, так ещё и у Кейна два года с его 5,125 миллионами и NMC.
Холланд, конечно, красавчик. 😼
на востоке же в виду полной тупости Каролины и проблем с платежкой у котиков ожидается доминация Полицейских из Нью Йорка которые будут крайне сильны
крч у Эдмонтона сложная ситуация
Ну нормально, поздравляю Эдмонтон. Кубок не увидите ещё долго
При том, что "Усач" уже 13.250.000 подписал.
Через 2 года Макдэвид будет не меньше 15 просить, 200%.
У мака в 26 контракт заканчивается. Упустил этот момент.