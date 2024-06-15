Фрэнк Серавалли: «Макдэвид, Драйзайтль и Бушар суммарно будут получать около 40 млн долларов через 2 года в «Эдмонтоне». Таков мой прогноз»

Фрэнк Серавалли считает, что «Ойлерс» продлят Драйзайтля, Макдэвида и Бушара.

Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли высказался о будущем игроков в эфире Oilers Now с инсайдером «Ойлерс» Бобом Стаффером.

Серавалли прогнозирует, что « » подпишет контракты с , и на общую сумму в 40 млн долларов в год.

– «Ойлерс» нужно использовать эту возможность сейчас, потому что у них есть Макдэвид, Драйзайтль и Бушар, общая зарплата которых составляет всего 24,9 млн долларов. Следующий такой этап, когда все подписаны, а на мой взгляд, это когда, а не если...

– Ого, ты хочешь сказать, что «Ойлерс» подпишут контракты со всеми тремя этими парнями?

– Я полагаю, что «Ойлерс» уже начали переговоры с представителями Драйзайтля.

– Я скажу вам вот что: я убежден, что представители Драйзайтля захотят максимальный срок. Они не хотят четырехлетнего контракта, как у Остона Мэттьюса. Они хотят заключить долгосрочное соглашение.

– Я хочу сказать, что через два года, когда «Ойлерс» выйдут на лед, эти же трое парней суммарно будут получать около 40 млн долларов.

– 16 млн долларов, 14 и 10?

– Да. Таков мой прогноз. Потолок тогда составит 100 млн долларов, – сказал Фрэнк Серавалли в эфире Oilers Now с инсайдером «Ойлерс» Бобом Стаффером.

Срок действующих соглашений Бушара и Драйзайтля рассчитан до конца сезона-2024/25, Макдэвида – до конца сезона-2025/26.