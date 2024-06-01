Эдмонтон – Флорида где смотреть третий матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 14 июня
В пятницу, 14 июня, сыграют Эдмонтон и Флорида в третьем матче финала Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «Rogers Place».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эдмонтон – Флорида
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Эдмонтон
- Флорида – Эдмонтон : 4 – 1
- Флорида – Эдмонтон : 3 – 0
- Эдмонтон – Даллас : 2 – 1
- Даллас – Эдмонтон : 1 – 3
Последние матчи Флорида
- Флорида – Эдмонтон : 4 – 1
- Флорида – Эдмонтон : 3 – 0
- Флорида – Рейнджерс : 2 – 1
- Рейнджерс – Флорида : 2 – 3
Прогноз на третий матч Эдмонтон – Флорида
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