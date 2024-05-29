Эдмонтон – Даллас: прогноз на шестой матч 3 июня 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 3 – 2 (3 : 2 2ОТ, 1 : 3, 3 : 5, 5 : 2, 3 : 1)

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После поражения «Даллас Старз» на своей площадке в пятом матче может получиться так, что в финале Кубка Стэнли сыграют не победители Восточной и Западной конференций, а команды, у которых не было преимущества своей площадки. Накануне «Флорида Пантерз» выиграла у «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях и в воскресенье по московскому времени может оформить путевку в решающий поединок. То же самое сделали «Эдмонтон Ойлерз». После безоговорочного поражения от техасцев в третьей игре, казалось, что «Даллас» не мытьем так катаньем заставит «нефтяников» сложить оружие. Как бы не так. Более того, у канадцев заработали нижние звенья. Результативной передачей отметился даже Кори Перри. Некоторые считают присутствие ветерана в составе дурным знаком. Ранее он в составе четырех разных команд выходил в плей-офф и ни разу не брал Кубок Стэнли. В любом случае обе команды понимали, что пятая игра окажется если не решающей, то очень важной, ведь до победы в серии останется всего один шаг. Накануне у хозяев были опасения, что матч может пропустить один из основных защитников Крис Танев, но он был на раскатке и в итоге принял участие в игре.

Начало матча выдалось осторожным. Ни одна из команд не хотела рисковать, хотя опасные моменты возникали у одних и у других ворот. «Даллас Старз» памятуя о грозном большинстве у соперника все время стараются играть дисциплинированно. В прошлом матче они удалились всего один раз, да и в общем с реализацией лишнего у «нефтяников» было не ахти. Рано или поздно это оружие должно было сработать. Для «Далласа» получилось очень не вовремя. Первое же удаление у хозяев в матче канадцы очень быстро реализовали. Отличился Райан Ньюджент-Хопкинс. Сказать, что пропущенный гол как-то подействовал на хозяев, они обрушили шквал атак на ворота Стюарта Скиннера, нельзя совершенно. Матч продолжался в том же ключе. Да в общем-то и «Эдмонтону» незачем было форсировать события, тем более в начале второго периода на скамейку штрафников отправился Миро Хейсканен. Наказание последовало через 16 секунд, Ньюджент-Хопкинс стал автором дубля. Естественно, в первом и во втором случае не обошлось без участия Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Счет 0 : 2 в этой серии вовсе не приговор. До этого команды трижды в серии ликвидировали отставание в три шайбы, но с 0 : 3 такого не случалось ни разу. Спустя четыре минуты защитник Филип Броберг мощно приложился по шайбе от синей линии, и она от штанги отскочила в ворота Джейка Эттинджера. Броберг впервые в карьере отличился в плей-офф. Играть в основное время оставалось без малого 35 минут. Хозяева начали штурм? Ничего подобного. Благодаря Мэтту Дюшену они схватили еще одно удаление, но на этот раз героически выстояли. В третьем периоде техасцы создали несколько опасных моментов, но очень надежно в этот раз сыграл Скиннер. Пропустил он только один раз после подставления Уайтта Джонстона. Но это максимум, на что в этот вечер сподобился «Даллас». Команды переезжают в Канаду. Коэффициенты букмекеров на шестой матч серии.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,17 (BetBoom) до 2,23 (Бетсити, Olimpbet)

победа «Даллас Старз» — от 2,84 (Лига Ставок) до 2,90 (Бетсити, Pari)

Где смотреть шестой матч Эдмонтон – Даллас

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