Вячеслав Фетисов: «Спорт сам по себе – музыка. Без вдохновения побеждать невозможно. Когда идешь на игру, и музыка звучит на стадионе, возникает ощущение праздника»

Вячеслав Фетисов рассказал о том, как связаны между собой музыка и спорт.

«Спорт сам по себе – музыка. Хоккей – уникальная игра, полная импровизации, и без вдохновения побеждать невозможно.

Когда ты идешь на игру, и музыка звучит на стадионе, возникает ощущение праздника и понимание того, что мелодия настраивает на игру.

Я знаю музыкантов, которые тоже играют в хоккей, вероятно, они черпают в нем вдохновение. Поэтому это взаимосвязанные вещи», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.