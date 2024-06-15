Вячеслав Фетисов: «Спорт сам по себе – музыка. Без вдохновения побеждать невозможно. Когда идешь на игру, и музыка звучит на стадионе, возникает ощущение праздника»

Теги Вячеслав Фетисов КХЛ любительский хоккей музыка Хоккей

Вячеслав Фетисов рассказал о том, как связаны между собой музыка и спорт.

«Спорт сам по себе – музыка. Хоккей – уникальная игра, полная импровизации, и без вдохновения побеждать невозможно.

Когда ты идешь на игру, и музыка звучит на стадионе, возникает ощущение праздника и понимание того, что мелодия настраивает на игру.

Я знаю музыкантов, которые тоже играют в хоккей, вероятно, они черпают в нем вдохновение. Поэтому это взаимосвязанные вещи», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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3 комментария
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"Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоём доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь!"
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Дедушка Слава если что спорт без финансирования не музыка
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Что бред старческий несёшь 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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