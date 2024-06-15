Канарейкин о Гусеве в НХЛ: «Попасть в шестерку хороших команд ему будет сложно. Если есть желание, пусть попробует»
Федор Канарейкин оценил шансы Никиты Гусева продолжить карьеру в НХЛ.
«Ну, скажем, что прошедший сезон у Гусева в КХЛ удался. Что касается его отъезда, человек был там, человек знает, что такое НХЛ. Если есть желание, пусть попробует, вторую попытку сделает еще раз.
Не знаю, на какую роль он будет претендовать. Это же тоже важно. Гусев – это игрок первых звеньев, но попасть в шестерку, скажем, хороших команд ему будет сложно, проблематично, поэтому я не знаю, какие предложения поступят ему, пусть сам смотрит.
Наверное, здесь надо соизмерять свои возможности, ему есть с чем сравнивать, он знает уровень НХЛ, поэтому если решится, если представится какой-то шанс для Гусева, наверное, решится поехать», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.