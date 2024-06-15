Канарейкин о Гусеве в НХЛ: «Попасть в шестерку хороших команд ему будет сложно. Если есть желание, пусть попробует»

Федор Канарейкин оценил шансы Никиты Гусева продолжить карьеру в НХЛ.

«Ну, скажем, что прошедший сезон у Гусева в удался. Что касается его отъезда, человек был там, человек знает, что такое . Если есть желание, пусть попробует, вторую попытку сделает еще раз.

Не знаю, на какую роль он будет претендовать. Это же тоже важно. Гусев – это игрок первых звеньев, но попасть в шестерку, скажем, хороших команд ему будет сложно, проблематично, поэтому я не знаю, какие предложения поступят ему, пусть сам смотрит.

Наверное, здесь надо соизмерять свои возможности, ему есть с чем сравнивать, он знает уровень НХЛ, поэтому если решится, если представится какой-то шанс для , наверное, решится поехать», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.