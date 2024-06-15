Тренер «Эдмонтона» о Драйзайтле: «Я видел лучшую игру в его исполнении, но говорить, что он играет плохо, несправедливо. Он очень помогает»

Тренер «Эдмонтона» высказался об игре Леона Драйзайтля.

Форвард «Ойлерс» не набрал очков в 3 играх с «Флоридой» (0-3 в серии) в финале Кубка Стэнли.

«Конечно, я видел лучшую игру в его исполнении, но говорить, что он играет плохо, крайне несправедливо.

Я думаю, он очень помогает», – сказал главный тренер « » Крис Кноблаух.

Драйзайтль остался без очков в 3 играх с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. У него 9 бросков в створ и «минус 2»