Тренер «Эдмонтона» о Драйзайтле: «Я видел лучшую игру в его исполнении, но говорить, что он играет плохо, несправедливо. Он очень помогает»
Тренер «Эдмонтона» высказался об игре Леона Драйзайтля.
Форвард «Ойлерс» не набрал очков в 3 играх с «Флоридой» (0-3 в серии) в финале Кубка Стэнли.
«Конечно, я видел лучшую игру в его исполнении, но говорить, что он играет плохо, крайне несправедливо.
Я думаю, он очень помогает», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.
Драйзайтль остался без очков в 3 играх с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. У него 9 бросков в створ и «минус 2»