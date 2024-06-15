Тренер «Эдмонтона» о Драйзайтле: «Я видел лучшую игру в его исполнении, но говорить, что он играет плохо, несправедливо. Он очень помогает»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Леон Драйзайтль Крис Кноблаух Хоккей

Тренер «Эдмонтона» высказался об игре Леона Драйзайтля.

Форвард «Ойлерс» не набрал очков в 3 играх с «Флоридой» (0-3 в серии) в финале Кубка Стэнли.

«Конечно, я видел лучшую игру в его исполнении, но говорить, что он играет плохо, крайне несправедливо.

Я думаю, он очень помогает», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

Драйзайтль остался без очков в 3 играх с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. У него 9 бросков в створ и «минус 2»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий