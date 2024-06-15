«Монреаль» подписал контракт новичка с Оливером Капаненом. Он был лучшим снайпером Финляндии на ЧМ-2024

Теги переходы Монреаль Сборная Финляндии по хоккею НХЛ чемпионат Финляндии КалПа Оливер Капанен Хоккей

«Монреаль» подписал контракт новичка с форвардом Оливером Капаненом.

Срок соглашения рассчитан на 3 года.

В минувшем сезоне 20-летний Оливер Капанен играл в чемпионате Финляндии за клуб «КалПа». 

Он провел 51 игру в регулярном чемпионате и набрал 34 (14+20) балла. В плей-офф он сыграл 13 матчей и отметился 14 (7+7) очками, разделив первое место в списке лучших бомбардиров.

Он также принял участие в ЧМ-2024 в составе сборной Финляндии и забил 6 голов в 8 играх, став лучшим снайпером команды на турнире.

Капанен был выбран «Канадиенс» под 64-м номером на драфте НХЛ-2021.

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