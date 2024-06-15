Тренер «Эдмонтона» о камбэке с 0-3: «Если есть команда, которая может это сделать, то это ребята в этой раздевалке. Надеюсь, Хайман напишет об этом сборник рассказов»

Тренер «Эдмонтона» высказался о возможном камбэке в серии с «Флоридой».

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли с «Ойлерс» со счетом 3-0.

«Это будет непростой задачей, но если есть команда, которая может это сделать, если есть группа людей, с которыми я хочу это сделать, то это ребята в этой раздевалке.

Надеюсь, сможет написать об этом сборник рассказов», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

Отметим, что нападающий «Ойлерс» Хайман также является писателем. Он автор нескольких детских бестселлеров.

В прошлые годы команды, которые вели по ходу финальных серий со счетом 3-0, выиграли Кубок Стэнли в 27 случаях из 28. В 1942 году «Торонто» удалось спасти серию с «Детройтом» при 0-3 и выиграть седьмой матч.

Тренер «Эдмонтона» сотворил чудо: вывел предпоследнюю команду НХЛ в финал