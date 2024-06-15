Греко получит 40 млн рублей за сезон по контракту с «Ладой». Форвард набрал 15 очков в 33 матчах сезона в Швеции

Теги Лада чемпионат Швеции Линчепинг КХЛ Энтони Греко Хоккей

Энтони Греко заработает 40 миллионов рублей в «Ладе».

Ранее появилась информация, что тольяттинский клуб подпишет соглашение с форвардом.

Оклад хоккеиста составит 40 миллионов рублей по однолетнему договору, сообщает Metaratings.

Предыдущие два сезона американец выступал в чемпионате Швеции.

В минувшем сезоне Энтони Греко играл за «Линчепинг».

Форвард набрал 15 (6+9) очков в 33 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф не отметился результативными действиями в четырех играх.

В АХЛ хоккеист провел 360 матчей и набрал 235 (109+126) баллов за результативность.

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