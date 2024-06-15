Бирюков о словах Разина про Саратов: «Он имел в виду, что там отсутствовали нормальные условия. Я начинал свою карьеру в такой же заднице мира»

Теги Металлург Мг Кристалл Саратов Михаил Бирюков КХЛ Андрей Разин ВХЛ Динамо Санкт-Петербург Хоккей

Михаил Бирюков прокомментировал слова Андрея Разина про работу в Саратове.

– Большой резонанс вызвали недавние слова главного тренера «Магнитки» Разина про работу в Саратове и задницу мира. У вас такого ощущения никогда не возникало за время, проведенное в ВХЛ?

– Я достаточно неплохо знаю Андрея и хотел бы сказать, что он достаточно уважительно относится к Саратову и «Кристаллу». Просто имел в виду, что там отсутствовали нормальные условия: раздевалки, туалет, душ…

Как игрок, я начинал свою карьеру в такой же заднице мира. Просто Разину потом удалось добиться результата в Ижевске, а дальше зарекомендовать себя в КХЛ. Я же только в начале этого пути, – сказал спортивный директор петербуржского «Динамо» Михаил Бирюков.

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