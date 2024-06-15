Аймурзин о серии «Эдмонтона» с «Флоридой»: «Похоже на финал Кубка Гагарина. «Локомотив» доминировал, а забивал «Металлург». 0-3 не очень интересно. Надеюсь, 4-й матч «Ойлерс» зацепят»

Теги Металлург Мг Локомотив Северсталь Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон КХЛ Кубок Гагарина Коннор Макдэвид Данил Аймурзин Хоккей

Данил Аймурзин поделился мыслями о серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли со счетом 3-0.

«Хотелось бы, чтобы обе команды боролись, и было 2-2 в серии. 0-3 пока не очень интересно. «Эдмонтон» много моментов создает и не забивает. «Флорида» пользуется любым шансом.

«Ойлерс» надо прервать эту нить и начать забивать. Тяжело бороться, когда идет у соперника. В четвертом матче надо все забыть и перестроиться.

Похоже на финал Кубка Гагарина. «Локомотив» доминировал, а забивала «Магнитка». То же самое сейчас происходит в НХЛ.

Как мне выступление Макдэвида? Пока он не так много забивает в плей-офф, но он и лидеры команды все равно делают свое дело. «Пантерс» знают, что делать на льду, и четко выполняют свой план.

Надеюсь, четвертый матч «Эдмонтон» зацепит, чтобы было интересно смотреть. Хочется, чтобы немного поборолись, но и хочется, чтобы наши ребята выиграли Кубок Стэнли. В общем, в четвертом матче любой расклад будет приятен, что «Эдмонтон» выиграет, что «Флорида», – сказал нападающий «Северстали» Данил Аймурзин.

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2 комментария
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Посмотрел кол—во бросков в финале КГ и не увидел где Локо доминировал)) Счет 4—0говорит кто там доминировал.115—114по броскам в пользу Металлурга. Счет 4—0)
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Где там Локо доминировал то? Три отскока, два наброса, вот и вся атака Локо.
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