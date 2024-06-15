Аймурзин о серии «Эдмонтона» с «Флоридой»: «Похоже на финал Кубка Гагарина. «Локомотив» доминировал, а забивал «Металлург». 0-3 не очень интересно. Надеюсь, 4-й матч «Ойлерс» зацепят»

Данил Аймурзин поделился мыслями о серии между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Пантерс» ведут в серии финала Кубка Стэнли со счетом 3-0.

«Хотелось бы, чтобы обе команды боролись, и было 2-2 в серии. 0-3 пока не очень интересно. «Эдмонтон» много моментов создает и не забивает. « » пользуется любым шансом.

«Ойлерс» надо прервать эту нить и начать забивать. Тяжело бороться, когда идет у соперника. В четвертом матче надо все забыть и перестроиться.

Похоже на финал Кубка Гагарина. « » доминировал, а забивала «Магнитка». То же самое сейчас происходит в НХЛ.

Как мне выступление ? Пока он не так много забивает в плей-офф, но он и лидеры команды все равно делают свое дело. «Пантерс» знают, что делать на льду, и четко выполняют свой план.

Надеюсь, четвертый матч «Эдмонтон» зацепит, чтобы было интересно смотреть. Хочется, чтобы немного поборолись, но и хочется, чтобы наши ребята выиграли . В общем, в четвертом матче любой расклад будет приятен, что «Эдмонтон» выиграет, что «Флорида», – сказал нападающий « » Данил Аймурзин.