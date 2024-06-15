Хайман о 0-3 в финале: «Эдмонтон» не сдается. Нас списывали со счетов весь сезон. Мы играем лучше всего, когда прижаты к стене»

Зак Хайман заявил, что «Эдмонтон» не сдается в серии против «Флориды».

«Ойлерс» уступают со счетом 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы твердо верим в нашу команду.

Люди списывали нас со счетов на протяжении всего сезона, и котировки говорят о том, что мы не победим, верно? Об этом говорит вся статистика и котировки.

Но те же котировки перед Днем благодарения говорили, что мы не выйдем в плей-офф.

И уже по ходу этого плей-офф мы несколько раз уступали в счете. Это говорит о том, что мы играем лучше всего, когда наши спины прижаты к стене.

Если кто-то и может [отыграться с 0-3], то это мы. Я сильно в это верю. В нашей команде что-то есть. Мы не сдаемся», – сказал нападающий « » .