Хайман о 0-3 в финале: «Эдмонтон» не сдается. Нас списывали со счетов весь сезон. Мы играем лучше всего, когда прижаты к стене»
Зак Хайман заявил, что «Эдмонтон» не сдается в серии против «Флориды».
«Ойлерс» уступают со счетом 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли.
«Мы твердо верим в нашу команду.
Люди списывали нас со счетов на протяжении всего сезона, и котировки говорят о том, что мы не победим, верно? Об этом говорит вся статистика и котировки.
Но те же котировки перед Днем благодарения говорили, что мы не выйдем в плей-офф.
И уже по ходу этого плей-офф мы несколько раз уступали в счете. Это говорит о том, что мы играем лучше всего, когда наши спины прижаты к стене.
Если кто-то и может [отыграться с 0-3], то это мы. Я сильно в это верю. В нашей команде что-то есть. Мы не сдаемся», – сказал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман.