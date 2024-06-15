Хайман о 0-3 в финале: «Эдмонтон» не сдается. Нас списывали со счетов весь сезон. Мы играем лучше всего, когда прижаты к стене»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман заявил, что «Эдмонтон» не сдается в серии против «Флориды».

«Ойлерс» уступают со счетом 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы твердо верим в нашу команду.

Люди списывали нас со счетов на протяжении всего сезона, и котировки говорят о том, что мы не победим, верно? Об этом говорит вся статистика и котировки.

Но те же котировки перед Днем благодарения говорили, что мы не выйдем в плей-офф.

И уже по ходу этого плей-офф мы несколько раз уступали в счете. Это говорит о том, что мы играем лучше всего, когда наши спины прижаты к стене.

Если кто-то и может [отыграться с 0-3], то это мы. Я сильно в это верю. В нашей команде что-то есть. Мы не сдаемся», – сказал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман.

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5 комментариев
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Нефтяники второй день все мелют языком как помелом...что тренер блаженный мол "мы котов душили-душили...душили-душили" ))), что бегунок, щас вдруг Перри взбодрился, Скиннер ))) тот тоже говорит "Масква-швея...примус...Масква-швея...пивная, еще парочку...пивная еще парочку" ))) Дайте им уже всем селедки )
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Шаблоны заучены, на грани финального свипа) Но это ни в коей мере не упрек в адрес все ещё бьющейся нефтяной бригады. Они делают всё возможное. Но в подобных ситуациях у всех людей, наблюдающих игры плэйофф Кубка, возникает резонный вопрос, что мешало на данный момент подойти к игровому паритету и не доводить до себя такого состояния - пафоса, разговоров о командном подвиге, героическом выползании с 0-3. Просто на контрасте с Ванкувером и Далласом Флорида - это команда без срывов и внезапных провалов на всем протяжении шестидесяти минут. Как не парадоксально, но такое ощущение, что Эдмонтон, в отличие от Флориды вышел на типичной кубковой психологии и решил занести ещё в первый матчсвой запал - забросать, перебегать. Но дистанция позади приличная пройдена, силы оставлены. Морис грамотно распределился. Бобровский держит уровень и не думает отпускать(три шайбы в прошлой издержки "расслабонного внимания". К тому же у Пантер вывозят абсолютно все в отличие от партнеров МакДи. Класс, ..пть, командный.
+2
-1
+1
Ответ Hopheyeveryday Kos
Нефтяники второй день все мелют языком как помелом...что тренер блаженный мол "мы котов душили-душили...душили-душили" ))), что бегунок, щас вдруг Перри взбодрился, Скиннер ))) тот тоже говорит "Масква-швея...примус...Масква-швея...пивная, еще парочку...пивная еще парочку" ))) Дайте им уже всем селедки )
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