Кожевников о словах Йортикки: «Финны всегда были недовольные, что мы их научили играть и все время драли. Негодяи конченые! Благодаря нам они стали олимпийскими чемпионами»

Александр Кожевников отреагировал на слова Ханны Йортикки о сборной Финляндии.

Ранее экс-тренер «Амура» Йортикка связал трудности сборной Финляндии с отсутствием игроков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Конечно, не согласен с ним. Это они должны радоваться, что ушли от нас. Там хорошая команда, игроки, но не зря мы их в КХЛ учили играть. Но они начали играть нормально только тогда, когда русские к ним приехали.

Финны всегда были недовольные, что мы их научили играть и все время драли, как всех дворовых коз. Это их дело, что они от нас побежали, все-таки политика и правительство. Финны обычно всегда были недовольны, когда у нас играли. Что здесь сказать? Негодяи конченые!

Хорошо ли, что « » от нас ушел? Естественно. Баба с возу – кобыле легче. Это они здесь играли, тренировались. Финны благодаря нам стали чемпионами мира и олимпийскими чемпионами, за счет тех игроков, которые играли у нас в КХЛ», – заявил двукратный олимпийский чемпион .

Экс-тренер «Амура» Йортикка: «Почему Финляндия побеждала? 30 игроков в КХЛ. Финская лига даже близко не стоит. У нас нет конкурентного преимущества»