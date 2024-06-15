Кожевников о словах Йортикки: «Финны всегда были недовольные, что мы их научили играть и все время драли. Негодяи конченые! Благодаря нам они стали олимпийскими чемпионами»

Теги Сборная Финляндии по хоккею чемпионат Финляндии Йокерит КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Ханну Йортикка олимпийский хоккейный турнир Политика контент Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на слова Ханны Йортикки о сборной Финляндии.

Ранее экс-тренер «Амура» Йортикка связал трудности сборной Финляндии с отсутствием игроков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Конечно, не согласен с ним. Это они должны радоваться, что ушли от нас. Там хорошая команда, игроки, но не зря мы их в КХЛ учили играть. Но они начали играть нормально только тогда, когда русские к ним приехали.

Финны всегда были недовольные, что мы их научили играть и все время драли, как всех дворовых коз. Это их дело, что они от нас побежали, все-таки политика и правительство. Финны обычно всегда были недовольны, когда у нас играли. Что здесь сказать? Негодяи конченые! 

Хорошо ли, что «Йокерит» от нас ушел? Естественно. Баба с возу – кобыле легче. Это они здесь играли, тренировались. Финны благодаря нам стали чемпионами мира и олимпийскими чемпионами, за счет тех игроков, которые играли у нас в КХЛ», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Экс-тренер «Амура» Йортикка: «Почему Финляндия побеждала? 30 игроков в КХЛ. Финская лига даже близко не стоит. У нас нет конкурентного преимущества»

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дайте ему уже похмелиться
+12
0
+12
где-то мы уже это слышали...ситуация такая же ,как и с российским газом.как говаривал ,старик Кабаев? ,,без нас, Европа замёрзнет!,, так же и с хоккеем... ,,учителя,,
+5
-1
+4
Я одного понять не могу: кто постоянно берёт интервью у Кожевникова ? И, главное, зачем ???
+4
0
+4
Благодаря нам вся Европа и Северная Америка живут лучше нас в сто раз
+3
-1
+2
Кожева драл дворовых коз?? Трудное было детство у паренька
+3
-1
+2
В Финляндии хоккей, как минимум, не хуже. И это страна 5млн населения, против 140млн. Почему на юге России хоккей никто не развивает? Даже во Флориде 2 команды НХЛ. А тут южнее Москвы ничерта!
0
0
0
Ответ ТумбаЮмба
Я одного понять не могу: кто постоянно берёт интервью у Кожевникова ? И, главное, зачем ???
Ротенберг)
0
0
0
Ответ leon01
Кожева драл дворовых коз?? Трудное было детство у паренька
Так бабы не давали))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий