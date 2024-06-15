Экс-генменеджер «Коламбуса» Кекяляйнен: «Трудовая этика Бобровского не имеет равных. С опытом он обрел самообладание и уверенность»
Ярмо Кекяляйнен выделил сильные качества Сергея Бобровского.
Российский голкипер «Флориды» провел 20 матчей в текущем плей-офф, одержал 15 побед, сделал 2 шатаута, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 91,6% бросков.
«Боб, возможно, самый целеустремленный и подготовленный спортсмен, которого я когда-либо видел в хоккее.
Его трудовая этика и внимание к деталям не имеют себе равных.
С опытом он, кажется, обрел самообладание и уверенность, необходимые для того, чтобы быть на высоте в решающие моменты.
Его игра в плей-офф поистине выдающаяся», – сказал бывший генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.