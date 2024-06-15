Экс-генменеджер «Коламбуса» Кекяляйнен: «Трудовая этика Бобровского не имеет равных. С опытом он обрел самообладание и уверенность»

Ярмо Кекяляйнен выделил сильные качества Сергея Бобровского.

Российский голкипер «Флориды» провел 20 матчей в текущем плей-офф, одержал 15 побед, сделал 2 шатаута, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 91,6% бросков.

«Боб, возможно, самый целеустремленный и подготовленный спортсмен, которого я когда-либо видел в хоккее.

Его трудовая этика и внимание к деталям не имеют себе равных.

С опытом он, кажется, обрел самообладание и уверенность, необходимые для того, чтобы быть на высоте в решающие моменты.

Его игра в плей-офф поистине выдающаяся», – сказал бывший генеральный менеджер « » Ярмо Кекяляйнен.