Экс-генменеджер «Коламбуса» Кекяляйнен: «Трудовая этика Бобровского не имеет равных. С опытом он обрел самообладание и уверенность»

Теги Флорида Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

Ярмо Кекяляйнен выделил сильные качества Сергея Бобровского.

Российский голкипер «Флориды» провел 20 матчей в текущем плей-офф, одержал 15 побед, сделал 2 шатаута, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 91,6% бросков.

«Боб, возможно, самый целеустремленный и подготовленный спортсмен, которого я когда-либо видел в хоккее.

Его трудовая этика и внимание к деталям не имеют себе равных.

С опытом он, кажется, обрел самообладание и уверенность, необходимые для того, чтобы быть на высоте в решающие моменты.

Его игра в плей-офф поистине выдающаяся», – сказал бывший генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Напоминает Ротенберга с Третьяком. А сам говорят, настоятельно советовал Бобровскому обратиться к психологу по поводу неудачной игры в плове за Коламбус.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий